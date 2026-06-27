◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第３戦 エジプト１―１イラン（２６日、シアトル競技場）

Ａ組３位・韓国が決勝トーナメント（Ｔ）進出へ絶体絶命の状況に追い込まれた。Ｇ組でイランがエジプトに１―１で引き分け。勝ち点で並ばれ、得失点差で上回られた。

各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝Ｔに進出できるが、すでに５チームが進出を確定。勝ち点３、得失点差−１の韓国は苦しい立場にあったが、イラン戦の結果により８番手に後退。完全に後がなくなった。

１次リーグ第３戦を残しているのは３組。Ｌ、Ｋ、Ｊの順番で２７日（日本時間２８日）に試合を行う。Ｌ組３位のクロアチアは勝ち点３で得失点差−１。暫定で韓国を上回る７番手につけている。クロアチアが第３戦のガーナ戦で引き分け以上の場合、韓国は変わらず８番手、敗れた場合は７番手に上がる。

Ｋ組は勝ち点１のコンゴが、ウズベキスタンに勝利した場合、勝ち点４に伸ばし、韓国を上回る。コンゴが勝ってクロアチアが引き分け以上だった場合、その時点で韓国の１次Ｌ敗退が決まる。また、勝ち点０、得失点差ー７のウズベキスタンが６点差以上で勝ち韓国を得失点差（並んだ場合は総得点）で上回った場合も韓国の敗退が決まる。一方で、クロアチアが敗れコンゴが引き分け以下（ウズベキスタンが勝っても得失点差で韓国を下回る）の場合、韓国が９番手以下になる可能性が消えるため、決勝Ｔ進出が決まる。

クロアチアが引き分け以上、コンゴが引き分け以下（ウズベキスタンが勝っても得失点差で韓国を下回る）の場合、韓国の可能性は最後のＪ組までもつれ込む。勝ち点３で並ぶアルジェリアとオーストリアの対戦で、得失点差が−２のアルジェリアが敗れた場合は韓国の決勝Ｔ進出が決定。引き分けなら韓国の１次Ｌ敗退が決まる。

アルジェリアが勝った場合は、その点差によって結果が変わる。アルジェリアが１点差で勝てば３位はオーストリアになり、得失点差も韓国と並ぶ−１になるが、総得点数で韓国を上回るため、韓国が１次Ｌ敗退になる。アルジェリアが２点差以上で勝利した場合は韓国がオーストリアの得失点差を上回るため、韓国の決勝Ｔ進出が決まる。

（１）クロアチア△or〇＋コンゴ〇

（２）クロアチア△or〇＋ウズベキスタン〇（６点差以上）

（３）クロアチア△or〇＋コンゴ△or●（５点差以内）＋アルジェリア1点差〇or△

（４）クロアチア●＋コンゴ〇orウズベキスタン〇（６点差以上）＋アルジェリア1点差〇or△

◇各組３位の順位（Ｇ組第３戦終了時）

位 国名 勝点 得失差

〈１〉スウェーデン ４ ０

〈２〉エクアドル ４ ０

〈３〉ボスニアＨ ４ −１

〈４〉パラグアイ ４ −２

〈５〉セネガル ３ ＋２

〈６〉イラン ３ ０

〈７〉※クロアチア ３ −１

〈８〉韓 国 ３ −１

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〈９〉※アルジェリア ３ −２

〈１０〉スコットランド３ −３

〈１１〉ウルグアイ ２ ー１

〈１２〉※コンゴ １ −１

※は２試合のみ

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし、並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる