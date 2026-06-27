歌手May J.（38）が、26日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演し、食生活の歴史について語った。

父は日本人、母はイラン出身という家庭に生まれた。さまざまな国の言語、文化がミックスされた環境で育ったという。

代表的なイラン料理としてケバブを挙げると、番組MCの「THE ALFEE」高見沢俊彦は「知ってますよ」と反応した。しかし、May J.は「街中のやつでしょう？」と返し、「あれはドネルケバブっていって、トルコ料理なんですよ。ちょっと違うんです」と説明した。

「イランのケバブは定食スタイルで。タイ米みたいなジャスミンライスと、鶏のひき肉もあったり、ラム肉をよく使います。焼き鳥みたいに串に刺して、出てきます」。さらに、「ご飯と一緒に食べると、凄くおいしいんです。一緒に行きたい！」と、高見沢に笑顔で呼びかけていた。

さらに家庭には、ロシア風料理も並んでいたという。「おばあさんがアゼルバイジャンの人で、よくロシア料理を作っていましたね。ボルシチとか」。高見沢は「世界中の味ですね。凄い」と驚いていた。

日本生まれ、日本育ちのMay J.だが、そんな環境もあって「逆に日本料理はあまり出てこなかったですね」という。父は京都出身。「京都の実家の方に行くと初めてすき焼き食べたり。友達の家に行くと、こういうのが普通の日本の家庭の料理なんだって感じで」。父の実家などで味わう日本料理は新鮮だったという。

高見沢は「衝撃的な出会いですね」と率直な驚きを口に。May J.は「日本にいながらなんですけどね。ちょっと不思議な家庭で」と笑っていた。

そんな環境のためか、日本の食文化について最近、知ったことがあるという。「最近、すっごく恥ずかしいことなんですけど」と前置き。「もちって、もち米からできているんですよね？知らなくて…」。スタジオには笑いが起きた。

もちつきには小さいころから参加していたというが、もち米から作られているとは思わなかったという。「ある程度、もちになった状態で見ていたので、まさか米から？っていうのを最近…。おこわかな？食べた時に、何でもちみたいに、もちもち…これは何を使っているの？って聞いたら、もち米だよと教えてもらった。ホントに先々週くらいに…」と苦笑いしていた。