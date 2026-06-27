町田の人気店が表参道に！天然氷のかき氷と焼きたてマフィンが楽しめる「Muffin&Bowls cafe CUPS」

表参道の路地裏に、思わず写真を撮りたくなる可愛らしいカフェがあるのをご存じですか？2026年4月にオープンした「Muffin&Bowls cafe CUPS 表参道店」は、町田で人気を集めるカフェの2号店。焼きたてマフィンと本格かき氷を一緒に楽しめる話題のお店です。白を基調とした店内には、アンティーク調の照明やグリーンのソファが配置され、表参道の喧騒を忘れさせてくれる落ち着いた空間が広がります。ショッピングの合間の休憩や友人とのカフェタイムにもぴったりです。

まるでケーキのような天然氷のかき氷

このお店を訪れたらぜひ味わいたいのが、見た目のインパクトも抜群なかき氷。

使用しているのは天然氷。口に入れた瞬間にふわりと溶ける軽やかな食感で、まるで雪を食べているような口どけが楽しめます。

さらに魅力なのが、月替わりで登場する個性豊かなメニュー。旬のフルーツや季節のイベントをテーマにしたかき氷は、まるでパフェやケーキのような華やかなビジュアルです。

いちごタルトや、紫陽花をイメージしたメニューなど、思わずカメラを向けたくなるものばかり。中にはソースやクリーム、フルーツ、焼き菓子などが層になっていて、最後のひと口まで飽きずに楽しめます。

大きさはレギュラーサイズとミニサイズの2種類があり、ミニサイズを2つ注文している方もいらっしゃいました！※写真はレギュラーサイズ

また、かき氷を注文すると温かい黒豆茶（お代わり自由）がついてくるのも嬉しいポイントです。

季節ごとに新しい味に出会えるため、「次はどんなメニューだろう」と何度も通いたくなります。

ブリュレメリゼのサマーボックス登場！夏限定スイーツを贅沢に詰め合わせ

焼きたてマフィンは約18種類！店内なら温めサービスも

かき氷だけでなく、毎朝焼き上げるマフィンも人気。

国産小麦を使用したマフィンは約18種類とバリエーション豊富で、スイーツ系から食事系までラインアップされています。

店内でいただく場合は、マフィンを温めて食べやすくカットして提供してくれるのもうれしいポイント。外はほんのり香ばしく、中はしっとりとした食感になり、焼きたての美味しさをより堪能できます。

どれにするか迷ってしまうほど種類が豊富なので、テイクアウト用に購入する人も多いそう。手土産にも喜ばれそうです。

ホテルクラスの紅茶とともにゆったりカフェ時間を

スイーツと一緒に楽しみたいドリンクにもこだわりが。

紅茶には、ホテルや高級ティーサロンでも採用されるドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」の茶葉を使用。香り高く上品な味わいで、かき氷やマフィンとの相性も抜群です。

表参道でショッピングを楽しんだあと、ふわふわの天然氷のかき氷を味わいながら上質な紅茶でひと息つく--そんな少し贅沢な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

可愛らしい見た目に惹かれて訪れたくなるのはもちろん、素材や味わいへのこだわりもしっかり感じられる「Muffin&Bowls cafe CUPS 表参道店」。季節ごとに表情を変えるかき氷を目当てに、何度でも訪れたくなる注目のカフェです。

■Muffin&Bowls cafe CUPS 表参道

■電話：050-5868-9456（予約がおすすめです）

■東京都渋谷区神宮前3-5-1 神宮前351ビル 1F（表参道駅 徒歩5分）