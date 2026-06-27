お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が27日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。親交の深い先輩芸人・東野幸治（58）について語った。

同局の「お笑いワイドショー マルコポロリ！」で共演して20年の付き合いになる東野には、「ひと月ないしふた月に1回は食事に連れて行っていただいてる。2人で行くのよ」とあいはら。話の内容は「どうやって老後を過ごすのか」だという。

「老後の話するんですか！」と驚く月亭八光に「いや、するよ。だって東野さんもう来年60（歳）やもん」と返し、「めっちゃ緻密に考えてはるねん。地方に足をかけながら…」と、東野が東北などで候補地を探し二拠点生活も視野に入れた老後を真剣に話していると明かした。

あいはらも先輩を喜ばせようと「ゴシップ好きやろうなと思って、ありったけのゴシップを集めて東野さんにぶつけたのよ」と告白。だが「あんまり顔がにこやかじゃない」と反応はイマイチだという。

「後日聞いたら、“俺、人の悪口聞くの嫌いやねん”って」と意外な事実が判明した。「自分が言うのはかまわんけど、人から聞くのはイヤや、と」と苦笑いした。

「そこからは（飲み会用のネタ集めが）難しい。ちょうどええ頃合いのゴシップ集めて。東野さんが好きなゴシップはほんこんさん絡み」と対策を明かし、笑わせていた。