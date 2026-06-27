ケアラーの風景 ささえるあなたへ…タレント・新田恵利さん

タレントの新田恵利さん（５８）は２０２１年、６年半ほど介護した母のひで子さんを自宅でみとった。

「悔いなし介護」と振り返る。

私の介護生活は１４年１０月に始まりました。当時８５歳だった母が腰椎を圧迫骨折し、その後、車いすから立ちあがれなくなってしまったのです。

「歩けないなら介護ベッドが必要？」「おむつはどう選ぶ？」。動けない母が目の前にいるのに、何から始めたらいいのか分かりませんでした。役所へ向かい、案内された地域包括支援センターに電話をかけました。母は要介護４と認定され、介護用品のレンタル手続きなどを済ませました。私たち夫婦と母が暮らす２世帯住宅で、在宅介護が始まりました。

母は突然歩けなくなったことを受け入れがたかったようです。仕事を終えて帰宅し、丹精込めてご飯を作っても、一言、「いらない」と言われたり。売り言葉に買い言葉で、けんかすることもありました。

慣れない介護による心身の疲労、いつまで介護が続くか分からない不安――。ブログで気持ちを吐き出すと、ファンの皆さんが励ましてくれました。介護に関連した仕事が増え、友人から「実は私も」と告白されることもありました。声を上げなければ気づいてもらえません。自分を保つためにも「言いふらし介護」で、助けを求めることが大事だと思います。

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月日を重ねるうち、次第に「これは私のための介護なんだ」と考えるようになりました。おニャン子クラブのメンバーとしてデビューした１７歳の時、父を肝硬変で亡くしました。多感な時期、ろくに会話も交わさないままに迎えた別れでした。母の介護はそうしたくない。自分が後悔しないためにやっているのだと思えたのです。

すると、介護のつらさはなくなりました。でも母の老いに向き合うつらさはなかなか受け入れることができませんでした。９０歳を超えると、認知症の症状も表れました。幼い頃からずっと私の話を聞いてくれた母はもういません。２０年８月、再び腰の骨を折ると、食欲が落ち、「終末期」を意識するようになりました。母は７０代の元気な頃から、延命措置を望まないと明確に意思表示していたので、医師らの力を借りながら在宅介護を続けました。

２１年の元旦、不意に母が「もう少し面倒をみてね」と言ってきて、私は思わず「喜んで！」と答えました。母の様子が急変したのは、２か月後の３月のある朝。息がゼイゼイとして、いつもと明らかに様子が違いました。それでも、私は仕事に出かけようとしましたが、夫に「今日はやめなさい」と止められました。

「あ、あ、あ」。駆けつけた医師の診察後、母は私と隣にいた兄を見ながら、振り絞るようにそう言いました。「死ぬ時はありがとうって言って死ぬからね」が、母の口癖でした。きっと「ありがとう」と言ってくれたのだと思います。母はその日、兄が脱脂綿に含ませた水をなめた後、スッと息を引き取りました。９２歳でした。私が縫った白いドレスを着て、「かわいいおばあちゃん」として旅立ちました。悲しみの中に、やりきったという気持ちがこみ上げました。

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今、介護やケアについて、大学の講義や講演会で話す機会を頂いています。そこではいつも、介護は突然始まるので、早めに、親と将来の介護や終末期の過ごし方について話をしておいてくださいと呼びかけています。私の場合、他の選択肢を考える余裕もないままに在宅介護を始めましたが、施設など他の人の力を借りてもよいのです。美容院や喫茶店に行くなどして、つらい時は介護から逃れることも大事です。一人でも多くの人が、「悔いなし」で介護を終えられることを願っています。（聞き手・山田朋代）

にった・えり １９６８年、埼玉県生まれ。８５年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の一員としてデビュー。２０２１年、著書「悔いなし介護」（主婦の友社）を出版。２３年から淑徳大学客員教授。