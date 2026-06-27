元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。安打ペースが落ちている西武・桑原将志外野手（32）にかけた言葉を明かした。

交流戦期間中は打撃も絶好調で3割をキープしていたが、やや失速。26日の日本ハム戦も3打数無安打で7回のチャンスでは代打を送られた。

辻氏は試合前、桑原と話したとき、「お前は何でもかんでも一生懸命やるな」と伝えたという。

昨オフにFAで移籍。走好守はもちろん、若いチームの中で精神的なリーダー役も求められ、そしてそれに応えて首位を走らせてきた。

ただ、辻氏はそれが裏目に出る場合もあると指摘。「あいつ（桑原）は責任感もあるから、ちょっと肩の力抜いて」と、チームの勝敗を背負いすぎないように助言したという。

もちろん、残りのシーズンのためにここで潰れて欲しくない。

「ガッツマンだからいい風吹かせてくれる。ひとつのきっかけだけ。絶対必要な選手だから」と復調を信じていた。

桑原に限らず、辻氏はシーズンの中でチームに不調な選手が出るのは普通のことであると指摘。「全員が調子いいと監督は（逆に）怖い。全員が（同時に）調子悪くなるから」と、好調の選手が不調の選手をカバーし合うことが大事と説明した。