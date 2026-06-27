韓国が２大会連続決勝トーナメント進出へついに崖っぷちに追い込まれた。２５日にＡ組３位勝ち点３、得失点-１で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっている韓国。各組３位の上位８チームに決勝Ｔ切符が転がり込む中だが、この日も決定ならず。Ｇ組のイラン、Ｉ組のセネガルに抜かれ、１次Ｌ終了の９チームのうち７位に、暫定も含めるとボーダーの８位に転落し、追い込まれた。

韓国メディアも悲鳴に似た論調で速報。「イルガンスポーツ」は「結局デッドラインまで追い込まれた」と題し、１次リーグ最終日まで持ち越された結末に「哀れな状況がグループリーグ最後の日まで続く」と嘆いた。また「イランも韓国を抜いた ３２強進出の可能性は非常に希薄になった。本当に奇跡が必要な状況になった」とした。「ニューシス」も「崖の終わりに追い込まれる」と伝えた。

Ａ組終了時点で統計サイト「Ｏｐｔａ」で９４パーセントあった突破確率は、２日間で５チームに抜かれる悪夢で３１・５％まで激減した。

残る組ではＪ組が２位オーストリア、３位アルジェリアがともに勝ち点３で、引き分けもしくはアルジェリアの１点差勝ちながら３位が韓国を上回る。Ｋ組は勝ち点１で３位のコンゴと勝ち点０で４位のウズベキスタンの対戦でコンゴが勝てば勝ち点４まで浮上する。Ｌ組は勝ち点４で２位のガーナと勝ち点３で３位のクロアチアが激突。引き分けもしくはクロアチアの勝ちで３位が韓国を上回る。

朝鮮日報は「Ｊ組ではオーストリアが勝つか、アルジェリアが２点差以上で勝たないといけない、Ｋ組ではウズベキスタンがコンゴに負けてはならない。Ｌ組ではガーナがクロアチアに勝たなければならない。３つのシナリオのうち２つが成り立ってこそ、韓国は３２強入りに上がることができる」と希望を込めて記した。

◇Ａ〜Ｉ９組終了時点での３位チームの順位は次の通り。（○は通過決定、※は最終戦未消化）

○１位スウェーデン（Ｆ） 勝ち点４、得失点０、総得点７

○２位エクアドル（Ｅ） 勝ち点４、得失点０、総得点２

○３位ボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ） 勝ち点４、得失点-１、総得点５

○４位パラグアイ（Ｄ） 勝ち点４、得失点-２、総得点２

○５位セネガル（Ｉ） 勝ち点３、得失点＋２、総得点８

６位イラン（Ｇ） 勝ち点３、得失点０、総得点３

※７位クロアチア（Ｌ） 勝ち点３、得失点-１、総得点３

８位韓国（Ａ） 勝ち点３、得失点-１、総得点２

※９位アルジェリア（Ｊ） 勝ち点３、得失点-２、総得点２

１０位スコットランド（Ｃ） 勝ち点３、得失点-３、総得点１

１１位ウルグアイ（Ｈ） 勝ち点２、得失点-１、総得点３

※１２位ＤＲコンゴ（Ｋ） 勝ち点１、得失点-１、総得点１