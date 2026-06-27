約12年ぶりに日本復帰した「ムラーノ」、販売店の反響は

2026年6月3日、日産から米国で生産する新型「ムラーノ」の注文受付開始が発表されました。販売店にはどのような反響が届いているのでしょうか。

ムラーノは、2002年に北米市場へ投入されたプレミアムクロスオーバーSUVです。斬新なデザインとスポーティな走行性能が高く評価されたモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型ムラーノ」です！

日本では2004年に初代モデルが発売されていますが、2015年に販売終了となっています。

そして今回、国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用する形で日本市場への導入が実現し、約12年ぶりの国内復活を果たしました。

新型ムラーノは米国テネシー州スマーナ工場で生産され、輸入車という形で日本に投入されます。

ボディサイズは全長4900mm×全幅1980mm×全高1725mm、ホイールベースは2825mm。ワイド＆ローなプロポーションが特徴的な存在感のある仕上がりとなっています。

エクステリアには薄型のLEDヘッドランプと左右に広がるリアコンビネーションランプを採用し、20インチの大径アルミホイールが備わります。

インテリアは12.3インチのアドバンスドドライブアシストディスプレイとディスプレイ付オーディオを水平方向に2画面並べて標準装備し、すっきりした操作性と高い視認性を確保しています。

シートは合皮素材で、運転席・助手席ともにパワーシートが採用されました。

パワートレインには、日本初導入となる2リッター直列4気筒のVCターボエンジンを搭載しています。日産独自の可変圧縮比技術を活用したこのエンジンは、245馬力・最大トルク352N・mを発揮。

駆動方式は4WDを採用し、専用チューニングを施した周波数感応型ダンパーと電動パワーステアリングによって、優れたハンドリングと快適な乗り心地を実現しています。

安全性能については、360°セーフティアシストを全車標準装備。

「プロパイロット」による高速道路での運転支援に加え、フード部分を透過して前方を確認できる「インビジブルフードビュー」、車体下も含めた周囲全体を俯瞰確認できる「インテリジェント アラウンドビューモニター」など、複数の先進安全機能を標準で搭載します。

グレードは「SV」の1グレード構成で、ボディカラーはターコイズブルー、スーパーブラック、プリズムホワイトの3色を用意しています。

価格（消費税込）は796万4000円です。

それでは、今回の注文受付開始に際して、販売店ではどのような声が上がっているのでしょうか。関東圏の日産ディーラー担当者は以下のように話します。

「ムラーノ復活を希望していたお客様がいることもあって、多数のお問い合わせをいただいております。米国仕様をそのまま日本に導入しているので、国内での使い勝手が気になるという感じです。

ただ、ムラーノは他のSUVにはない存在感があるので、個性を求める方に高評価をいただいております。」

また、関西圏の日産ディーラー担当者は新型ムラーノの人気について以下のように話します。

「今回、発表されたムラーノは迫力のボディサイズと高い質感の内外装のため、日産車ユーザー以外からもお問い合わせをいただいています。

とくにこれまでアメ車のSUVを所有されていたからもターゲットにしているようで、『いざという時に安心できるSUVがほしい』という声をいただいております」

長い歳月を経て日本市場に戻ってきたムラーノは、米国仕込みのゆとりある室内空間と独自のVCターボエンジンを軸に、国内のSUVラインナップに新たな選択肢を加えることになりました。