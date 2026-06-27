23歳の元韓国女王がメジャーで独走 過去には事件も…ユン・イナってどんな選手？
＜KPMG全米女子プロ選手権 2日目◇26日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞初日に大会記録タイの「63」をたたき出し、2日目も3つ伸ばしてトータル12アンダーとしたユン・イナ（韓国）が、2位に5打差と首位独走で決勝ラウンドに入る。米ツアー2年目で同ツアーでは未勝利。大きなチャンスを生かして栄冠をつかみにかかる。
【連続写真】平均278y超！ ユン・イナのドライバースイング
2022年に母国の韓国ツアーで誤球を隠ぺいしたとして、3年間の出場停止処分を受けたイナ。その後の社会貢献活動が評価され謹慎処分は1年半に短縮された。復帰した24年、韓国女子ツアー（KLPGA）の年間女王に輝き、その称号を引っ提げて同年の米ツアー最終予選会（Qシリーズ）に挑戦し、8位で突破。昨年はポイントランキング63位で今季の出場権を確保。ここまで好調をキープしてきた。現在の世界ランキングは39位。今季はトップ10に4回入り、ポイントランキングも15位につける。今大会でも安定したプレーを続け、予選36ホールでボギーはゼロ。「リードして週末に入るのは初めて。いい経験だし、とても楽しみ」と笑顔が光る。トータル19アンダーが大会の最多アンダーパー記録。大記録も見えるなかで、追いかけてくる選手も強力だ。5打差あるとはいえ2位タイにはブルック・ヘンダーソン（カナダ）、キム・アリム（韓国）のメジャー覇者二人に加え、畑岡奈紗も並ぶ。「緊張もするとは思うけど、あのときの経験から学んだ」と、気持ちの持ち方はすでに春先に習得している。4月のメジャー「シェブロン選手権」ではネリー・コルダ（米国）が2位に6打の差をつけて決勝ラウンドに進むと、そのまま逃げ切った。その大会で、2日間を終えて7打差をつけられながらも3位タイで決勝ラウンドに進み、最終的に4位タイに入ったのがイナ。「冷静でいることが難しかった」というメジャーでの上位争いの経験を生かすチャンスが訪れた。「特別なことをするのではなく、いままでやってきたことを信じて」。23歳のニューヒロイン誕生なるか。まずはムービングデーを乗り切って、勝負の最終ラウンドに臨みたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子プロ 2日目の結果
ツアー屈指の飛ばし屋 ユン・イナのプロフィール
首位独走の選手に暗い過去 前代未聞の誤球事件
全英覇者がまさかの“誤球” バーディ目前から一転ダボ
日本勢は？ 米女子ポイントランキング
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2022年に母国の韓国ツアーで誤球を隠ぺいしたとして、3年間の出場停止処分を受けたイナ。その後の社会貢献活動が評価され謹慎処分は1年半に短縮された。復帰した24年、韓国女子ツアー（KLPGA）の年間女王に輝き、その称号を引っ提げて同年の米ツアー最終予選会（Qシリーズ）に挑戦し、8位で突破。昨年はポイントランキング63位で今季の出場権を確保。ここまで好調をキープしてきた。現在の世界ランキングは39位。今季はトップ10に4回入り、ポイントランキングも15位につける。今大会でも安定したプレーを続け、予選36ホールでボギーはゼロ。「リードして週末に入るのは初めて。いい経験だし、とても楽しみ」と笑顔が光る。トータル19アンダーが大会の最多アンダーパー記録。大記録も見えるなかで、追いかけてくる選手も強力だ。5打差あるとはいえ2位タイにはブルック・ヘンダーソン（カナダ）、キム・アリム（韓国）のメジャー覇者二人に加え、畑岡奈紗も並ぶ。「緊張もするとは思うけど、あのときの経験から学んだ」と、気持ちの持ち方はすでに春先に習得している。4月のメジャー「シェブロン選手権」ではネリー・コルダ（米国）が2位に6打の差をつけて決勝ラウンドに進むと、そのまま逃げ切った。その大会で、2日間を終えて7打差をつけられながらも3位タイで決勝ラウンドに進み、最終的に4位タイに入ったのがイナ。「冷静でいることが難しかった」というメジャーでの上位争いの経験を生かすチャンスが訪れた。「特別なことをするのではなく、いままでやってきたことを信じて」。23歳のニューヒロイン誕生なるか。まずはムービングデーを乗り切って、勝負の最終ラウンドに臨みたい。
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