■MLB ブルージェイズ 4ー5 レンジャーズ（日本時間27日、ロジャース・センター）

ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地でのレンジャーズ戦に“4番・三塁”で先発出場し、4打数2安打（1本塁打）2打点をマークした。8回には2戦連発となる19号2ランを放ち、メジャー1年目の本塁打数で城島健司（06年マリナーズ）を上回り単独3位、日本人右打者では最多となった。しかしチームは岡本の活躍も及ばず、4ー5で競り負け4連敗を喫した。

試合はブルージェイズの先発・P.コービン（36）が序盤3回までに5失点と苦しい展開。岡本は1打席目、2打席目と連続で空振り三振に倒れ中盤まで快音は響かず。それでも終盤の7回、第3打席で中前打が飛び出し、この試合初安打を記録。すると8回にはJ.ジュニス（33）に対し、1死二、三塁の好機で、V.ゲレーロJr.（27）が適時打を放ち2点を返した。

なおも1死一塁で岡本の第4打席。カウント2ストライク1ボールからの4球目、スイーパーを捉えると打球は左中間スタンドへ飛び込んだ。岡本の2戦連発となる19号2ラン本塁打で1点差に迫ったブルージェイズ。しかし反撃及ばず、前日に続きあと一歩のところで敗れた。

ここまでア・リーグトップはB.バクストン（ツインズ）とY.アルバレス（アストロズ）の25号で岡本は6本差。ドジャースの大谷翔平（31）がマークしたルーキー日本選手最多本塁打の22本まではあと3本に迫っている。

【メジャー日本選手1年目のホームラン数】

1位：大谷翔平（18年エンゼルス） 22本

2位：村上宗隆（26年Wソックス） 20本

3位：岡本和真（26年Bジェイズ） 19本

4位：城島健司（06年マリナーズ） 18本

5位：松井秀喜（03年ヤンキース） 16本

6位：井口資仁（05年Wソックス） 15本

吉田正尚（23年Rソックス）

8位：鈴木誠也（22年カブス） 14本

9位：新庄剛志（01年メッツ） 10本

福留孝介（08年カブス）

青木宣親（12年ブルワーズ）

12位：イチロー（01年マリナーズ） 8本

筒香嘉智（20年レイズ）

