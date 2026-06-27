巨人は橋上秀樹・監督代行（６０）が指揮を執るようになり、１か月が過ぎた。

交流戦を１０勝６敗２分けと勝ち越し、再開したペナントレースで僅差の上位争いを繰り広げている。新指揮官が重んじるのは、周囲に耳を傾け、最善策を導き出そうとする姿勢だ。

積極的に声かけ 接客経験が原点

「接客の経験が生きている」と言う。１９８４年に東京・安田学園高からドラフト３位でヤクルトに入団した。捕手から外野手へ転向し、９６年オフに日本ハムへ移籍。阪神に所属した２０００年限りでユニホームを脱いだ。現役生活を終え、新たな仕事に選んだのがゴルフ用品店の経営だった。

戦力外通告を受けた後、半年の研修を経て、甲子園球場近くの店で売り場に立った。「お客様は神様」の意識が、まだ根強かった時代。「理不尽なクレームもいっぱい言われた」が一筋縄ではいかない相手とも辛抱強く顔を突き合わせた。「どういう言葉をかけたら、（怒りが）収まるか、興味を持ってくれるか。相手の立場に立ってものを考えることを学んだ」と振り返る。

０５年に楽天のコーチとして野球界に復帰し、野村克也監督の下でヘッドコーチも任された。巨人で１２〜１４年に戦略コーチなどを務め、リーグ３連覇に貢献。その後も複数球団で指導し、独立リーグ監督も経験した。指導者のキャリアで、接客で培われたコミュニケーション力は大いに役立った。

巨人でのプレー経験はない。コーチ陣の多くは、選手、指導者として球団の伝統に触れてきた経験も豊富だ。本拠地・東京ドームでは監督室を使わず、コーチらの声が届きやすい場に身を置いている。選手に声をかける機会も増えた。意見や提案は自らの考えや経験と照らし合わせ、起用法や戦術に落とし込んでいる。

２５日、川崎市のジャイアンツ球場に急きょ赴いた。三軍練習を視察し、実戦復帰した山崎や再調整中の吉川らと対面して言葉を交わした。「詳細な報告は入ってくるけど、選手の表情は入ってこない。自分が選手だったら、直接、話ができる時間があると安心する」

橋上流のチームマネジメントは始まったばかりだ。（平山一有）