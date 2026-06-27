歌手の和田アキ子（76）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。「格っていうか桁が違う」とその凄さを改めて痛感したスーパースターについて語った。

この1週間についてトークをする中、「もう水曜日なんか大変やった」と24日のスケジュールに言及。毎週水曜日はTBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）のロケを行っており、この日も江の島でのロケを行ったという。6時に起き、10時には現場でロケを開始し、珍しく2本撮り。夕方で収録が終わり、向かった先は六本木だったという。

その目的は映画「Michael/マイケル」の鑑賞だった。和田は「良かった。思った通り、凄かった。マイケルって凄いな」と感嘆。

1曲目にかける曲について、アシスタントの垣花正アナウンサーから「マイケル・ジャクソンでもいいですよ」と提案されるも、和田は「マイケル・ジャクソン悪いけど負ける。やっぱり凄かった。格っていうか桁が違う。あの甥っ子さんがよくやっている」とマイケルを演じた、マイケルの甥で、兄であるジャーメイン・ジャクソンの息子のジャファー・ジャクソンを絶賛した。