超特急カイ＆シューヤ、物申したい年一のEBiDANイベント「本当に相談させてほしい」
【モデルプレス＝2026/06/27】超特急のカイ（小笠原海）とシューヤ（志村秀哉）が26日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。体力的に出来なくなったことを明かした。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
この日はリスナーから「以前は難なく出来ていたのに、体力的に今は出来なくなったこと」についての質問が届いた。5月18日に生放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！」を体調不良のため欠席したカイは「なるほど、これは分かりますよ！ちょっと運動してないともうすぐこうなりますから」と即答。「1週間くらいで復活はしたけど、なんだかんだで2週間ぐらい運動はしてなくて。で、久しぶりにリハ（リハーサル）とか、もう…」とかなり苦しかったと回顧。当時の様子を、自分に対し「『大丈夫？ライブ、ほんまもうすぐだけど大丈夫？』って本当に不安になったぐらい」だったと振り返った。
一方シューヤは、超特急も所属するスターダストプロモーションの男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による年に1回の大運動会「スポーツマンヒップ！」について「俺はマジで物申したい」と切り出し、他グループの若いメンバーたちと「一緒にマジの全力ダッシュなんて、もう体ついてこない」と不満を吐露。カイが「出る競技は本当に相談させてほしい」とし、ムカデ競争や借り物競走など「ハッピーなのをやりましょう」と続けると、シューヤも「楽しいのだけでいいから」と、こちらも体力的にしんどくなってきたと念を押していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆超特急カイ、体調不良後の苦労告白
この日はリスナーから「以前は難なく出来ていたのに、体力的に今は出来なくなったこと」についての質問が届いた。5月18日に生放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！」を体調不良のため欠席したカイは「なるほど、これは分かりますよ！ちょっと運動してないともうすぐこうなりますから」と即答。「1週間くらいで復活はしたけど、なんだかんだで2週間ぐらい運動はしてなくて。で、久しぶりにリハ（リハーサル）とか、もう…」とかなり苦しかったと回顧。当時の様子を、自分に対し「『大丈夫？ライブ、ほんまもうすぐだけど大丈夫？』って本当に不安になったぐらい」だったと振り返った。
◆シューヤ、EBiDAN大運動会「スポーツマンヒップ！」に物申す「もう体ついてこない」
一方シューヤは、超特急も所属するスターダストプロモーションの男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による年に1回の大運動会「スポーツマンヒップ！」について「俺はマジで物申したい」と切り出し、他グループの若いメンバーたちと「一緒にマジの全力ダッシュなんて、もう体ついてこない」と不満を吐露。カイが「出る競技は本当に相談させてほしい」とし、ムカデ競争や借り物競走など「ハッピーなのをやりましょう」と続けると、シューヤも「楽しいのだけでいいから」と、こちらも体力的にしんどくなってきたと念を押していた。（modelpress編集部）
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