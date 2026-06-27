【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#10

【前回を読む】世界が日本に注目するようになってきた このW杯をクレージーにしてくれるのを楽しみにしている

ボンジーア！ 今回のW杯はいくつかの新ルールが取り入れられた。ゴールキックは5秒以内とか、交代選手は10秒以内に出るとか、口元を隠して話しちゃいけないとか……。でもそんな中で、一番物議を醸しているのが「ハイドレーションブレーク」だ。

前半と後半にそれぞれ1回ずつ、3分間与えられる給水タイムで、今やその時間は観客のブーイングタイムになっている。

これは「暑さ対策」のはずだけど、空調が効いている会場でも、それほど暑くない試合でも、必ず取られる。おかげで今回のW杯は前、後半制ではなく、バスケットボールやアメリカンフットボールのような米国スポーツ同様の4クオーター制になっちゃったよ。中断が多いと緊張が途切れたり、試合の流れが変わってしまうことがある。「この時間帯に戦術を見直せる」なんて言ってるのは、たいてい弱いチームの監督。いわゆる「名将」と言われる監督たちはみんな反対だよ。アルゼンチンのスカローニが「これはサッカーじゃない」と言えば、ウルグアイのビエルサも「何の得にもならない」とピシャリ。フランスのデシャンなんて「サッカーが目の前で変質していく」とまで言った。選手の立場としては、ブラジルのダニーロが「水なんて試合中いつでも飲めるし、飲むのに3分もかからない。意味ないね」とボクに耳打ちしてくれた。

それでもこのブレークが採用されたのは、各国のテレビ局が、この時間帯を新たな広告枠にできるから。米国のFOXテレビの例だと、その総広告収入は2億5000万ドル（約400億円）って話だよ。

広告は中断を告げる笛が鳴ってから20秒後に開始。試合再開の30秒前に終了という決まりがある。ところが、ここで大きな問題が起こっている。なんと試合中継している局のCMが時間内に終わらなかったという理由で、審判が試合再開を30秒から45秒遅らせたというんだ。実はそんなことが、もう数試合起きている。こうなると、このブレークは、選手のためなのか、スポンサーのためなのか、分からなくなるよね。だから最近じゃ、この3分間はサポーターの抗議の時間になってしまった。

そこでFIFA（国際サッカー連盟）は考えた。この時間帯にノリノリの曲をかければ、観客はブーイングをしないんじゃないかってね。実際、日本対チュニジア戦では、モンテレイのご当地ソングが流され、ブーイングはすぐに歌声に変わった。ずる賢いよね。

W杯は1994年の米国大会を契機に、大きな商業イベントに変わっていった。FIFAのインファンティーノ会長は、ハイドレーションブレークによる収入を「全く何も得ていない」と声明を発表したが、今回はよりビジネス色を強めた大会になっていたんだ。

ただし、UEFA（欧州サッカー連盟）はこのタイミングで「2028年の欧州選手権ではハイドレーションブレークを設けない」と公言した。犬猿の仲のUEFAは、ことあるごとにFIFAのやり方を否定するけど、今回は「もっともだな」って思っちゃったよ。

（Ricardo Setyon／ジャーナリスト）