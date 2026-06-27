3週前の全米女子オープン17位で復調を印象づけた渋野日向子（27）。今大会は今季のメジャー2戦目となる。初日は10番スタートでいきなり2連続バーディー。最高の滑り出しだったが、16番パー4でつまずいた。

【もっと読む】愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話 北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題です

第1打を右のブッシュに打ち込みロストボールに。4打目でグリーンに乗せて8メートルのボギーパットがカップのふちに止まった。タップインするつもりがパターヘッドはボールに触れて動くもカップインせず、3パットのトリプルボギー。まさかのミスで2オーバーまでスコアを落としたものの、後半は3バーディーで盛り返し1アンダー27位につけた。

渋野は課題のパッティングについて「今日はすごくいいタッチで打てていた」と言ったが、カップに届かないホールも多く、パーオン14ホールで30パットだった。

渋野の数字を見ると、シード落ちした昨季の平均パット数は1ラウンド当たり30.00（84位）、パーオンホール1.81（91位）。今季も30.12（100位）、1.86（149位）と改善されていない。

昨年の今大会でメジャー3勝目を挙げたM・リー（30）も前年までパッティングに悩んでいた。グリップやパターを何度も替え、コーチの助言で使い出した長尺パターがはまった。

2024年の平均パット数30.51（135位）、1.82（95位）。開幕戦から長尺に替えた昨季は29.46（30位）、1.74（5位）と大きく向上。今季も28.65（7位）、1.73（3位）。パットの名手になった。

昔は長尺パターといえば「イップスになったシニアが使うもの」といわれ、試すことさえ抵抗を感じていたプロも多かった。

「長尺」は肩でストロークするのではなく、クラブを振り子のように動かすので腕は楽だし、ボールの転がりもいい。今のプロには「シニア専用」という固定観念はなく、スコアがよくなるものは何でも使うことから、20代の男女プロでも愛用している。

ショットがよくなってきたという手応えを感じている渋野。長尺パターを使えばシード復活どころか、悲願のツアー2勝目も見えてくるのではないか。

15人が出場している日本勢の初日最高位は首位に6打差3アンダー8位の古江彩佳。