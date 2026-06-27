森保ジャパン（FIFAランキング18位）のF組2位通過が決まった。

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日本時間26日午前8時からの第3戦でスウェーデンと対戦。

試合は日本が主導権を握った。

森保監督は4-0で完勝した21日のチュニジア戦から先発3人を変更し、DF瀬古歩夢、DF菅原由勢を初先発に抜擢。MF前田大然を先発復帰させたが、結果的に今の日本代表の層の厚さを見せつけることになった。

世界最高峰のイサク、ヨケレスのツートップを擁するスウェーデンの攻撃を封じ、前田は何度か敵陣を脅かす。先制点はその前田が挙げた。

後半11分、右サイドからFW上田綺世がつないだボールをMF堂安律がスルーパス。フリーでゴール前に入り込んだ前田が倒れ込みながら右足で流し込んだ。

しかし、その6分後の後半17分。右サイドでボールを受けたスウェーデンFWエランガがPA右45度から左足を振り抜くと、同点弾がゴール左に突き刺さった。

その後、次々に交代カードを切る森保監督は後半30分には39歳長友佑都を今大会初投入。総力戦を挑んだものの、試合は引き分けに終わった。

ラウンド32となる決勝トーナメント（T）1回戦の相手は「王国ブラジル」（同6位）である。

昨年10月の親善試合で3-2と勝利しているだけに、楽観視する声もあるが、元ワールドサッカーグラフィック編集長の中山淳氏がこう言う。

「あの時のブラジルは、韓国遠征から日本に立ち寄った試合。アジアツアーのノリで、メンバーも半数が代わっている。むしろ厄介なのは、あの時の敗戦で叩かれたブラジル側が、日本を警戒していること。今回は油断はないわけで、しっかり研究もされるでしょう。ブラジルにとって決勝TからがW杯本番。親善試合とは別チームだと思った方がいい」

FWネイマールには「怖さがある」

要注意人物は誰か。中山氏が続ける。

「3戦連発で4ゴールのFWビニシウス（25=Rマドリード）です。個人技があって、日本が得意とする戦術にはめて抑えることが困難。欧州ナイズされた選手が多い中、個の力を前面に押し出し、独特の技術やリズムで攻めてくるブラジルらしい選手。前方にスペースがあると、あっという間に決定的な場面を生み出せる。日本が苦手とするタイプです。オランダ戦でMF堂安律とMF久保建英（25=Rソシエダード）がFWガクポ（27=リバプール）を封じたように、2人がかりでマークするしかない。右ふくらはぎを痛めていたエースのFWネイマール（34=サントス）も3戦目に途中出場。ダッシュはしなくても技術がある。勝負の“ツボ”を知っている。フル出場はしないでしょうけど、緊迫した後半の勝負どころで投入されたら、一瞬で決定的な仕事ができるだけに、怖さがあります」

ACミランやRマドリードで優勝し、史上初の5大リーグ制覇を達成したイタリア人のアンチェロッティ監督（67）が率いる。

「戦術を使いながら個の力を尊重する手腕も大きい。ブラジルは前評判こそ高くありませんでしたが、名将のもと、だんだん仕上がってきているように映ります。MFダニーロ（34=フラメンゴ）とMFサントス（32=ゼニト）の両サイドバックが若干弱いので、MF伊東純也（33=ゲンク）やMF中村敬斗（25=スタッド・ランス）は1対1で勝負ができる。日本はサイドから崩して活路を見いだすしかありません」（中山氏）

運命の一戦は、日本時間30日午前2時、米国ヒューストンで行われる。

同日同時刻に行われたチュニジア-オランダ戦はオランダが3-1で勝利し、1位通過を決めた。

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ところで、今大会後の森保監督の去就が注目を集めている。続投を期待する田嶋幸三前JFA会長、体制刷新を視野に入れる宮本恒靖現会長、そして勇退の意向も取り沙汰される本人。三者三様の思惑が複雑に絡み合っているというが…。●関連記事 【もっと読む】森保監督は「続投」か「交代」か では、それらについて詳しく報じている。