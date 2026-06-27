前回2022年W杯カタール大会に続いて、開催中の北中米W杯でも決勝トーナメント（T）進出を決めた日本代表の森保一監督（57）の去就問題が、サッカー関係者の間で話題となっている。

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「今W杯開幕前に雇用主のトップである日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長から、たとえば《過去最高位の8強以上で契約延長》《1次リーグ敗退の場合は契約満了》といった明確な方向性を森保監督は受けていないともっぱら。去就は極めて流動的と言われている。周辺には『2大会連続決勝T進出は評価すべし』という声もあれば、出場国が16増の48になって決勝Tの1回戦は32強に相当することから『8強以上じゃないと森保監督の限界と判断』というシビアな見方もある」（サッカー関係者）

森保監督はJリーグ広島で12、13、15年シーズンを制して指導者としての評価を高め、17年に20年開催の東京五輪に出場する23歳以下の五輪代表監督に就任。18年4月に代表コーチを兼任し、同6月開幕のロシアW杯に参戦。翌7月に日本代表監督に就任した。コロナ禍で21年開催の東京五輪、22年のカタール大会で指揮を執り、現在2度目となるW杯に臨んでいる。

去就について「森保代表・五輪兼任監督」誕生のキーパーソンだった田嶋幸三・前JFA会長が非常に生ぐさい発言をしている。

懇意にしているスポーツ新聞に「W杯は30年に100周年。第1回から第22回カタール大会まで優勝国の監督はすべて自国民。（任期満了でJFA）会長ではなくなったから重圧をかけるわけではないが、森保監督に期待したい。その資格が日本にはあると思う」とかなり踏み込んだコメントを寄せている。

「田嶋前会長は、会長在任中に『ジャパンズ・ウェイ』という概念を持ち出しながら『日本人監督はコミュニケーション面でメリットが大きい』とロシアW杯開幕2カ月前に当時のハリルホジッチ監督を独断で解任し、JFA技術委員会の西野朗委員長を代表監督に据えた。自身の存在価値を維持するためにも、田嶋前会長は森保監督続投を表明した」（前出の関係者）

当事者である森保監督の胸中はどうか？

8年間の長期政権となり、このW杯で8強、4強……と結果を出したとしても勇退する意向とも言われている。一度、指導者の現場を離れて「日本サッカー伝道師」といった肩書で世界を行脚しながら、日本サッカーの良さを伝える仕事に関心を寄せているという。

「24年3月に現職に就いた宮本JFA会長にしてみたら、森保監督体制は自らイニシアチブを取ってつくったものではない。やはり組織の長としては代表監督の首をすげ替え、ミヤモトズ・ウェイを構築したいと考えるのも自然の流れでしょう」（JFA関係者）

長崎日大高からマツダ入りした森保監督。当時の給料はアレコレ引かれて手取りで4万5000円だった。代表監督のサラリーは（年俸）2億5000万円。北中米W杯後、森保監督はどこで何をしているか──。

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そんな森保ジャパンだが、決勝トーナメントでは対戦相手だけでなく、日程上の「構造的な不利」も待ち受けている。しかも、日本代表は過去のＷ杯で「中３日」に極端な弱さを見せてきた。いったいどういうことか──。●関連記事 【もっと読む】森保Jが決勝T初戦で強いられる「中3日」は鬼門 では、それらについて詳しく報じている。