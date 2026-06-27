【ちくわが激旨メインに化ける】揚げずにフライパンで完成「ちくわ南蛮」を作ってみた

人気のチキン南蛮を、ちくわで!?

チキン南蛮といえば、甘酸っぱいたれに絡んだ鶏肉とタルタルソースの組み合わせが最高のごちそうですよね。ご飯にもお酒にもよく合って、つい箸が止まらなくなる一品です。

ただ、鶏肉を揚げて甘酢に絡めて……と工程が多いぶん、「時間があるときしか作れない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

今回ご紹介するのは、鶏肉のかわりにちくわを使った南蛮レシピです。揚げずにフライパンで焼くだけなのに、チキン南蛮に負けないおいしさが楽しめると、470件以上のつくれぽが投稿されている人気のレシピです。

タルタルソースと南蛮酢は先に作っておく

1. ゆで卵を刻み、マヨネーズとケチャップと混ぜ合わせてタルタルソースを作っておきます。醤油・お酢・砂糖などを小さな容器に合わせて、南蛮酢も先に作っておきましょう。





2. ちくわを縦半分にカットし、衣を絡めます。





3. 油を熱したフライパンでちくわの両面をこんがりと焼きます。





4. 合わせておいた南蛮酢を回しかけて煮立たせながら絡めます。南蛮酢がちくわにからんだらお皿に盛り、タルタルソースをかけ、刻みねぎをたっぷりのせて完成です。





甘酸っぱいたれとコクのあるタルタルが絶妙





ご飯のおかずにも、おつまみにもぴったりな一皿が10分もかからずに完成しました。カット済のねぎを使ったり、ちくわをキッチンばさみで切ったりすれば、洗い物も少なく簡単に作れます。





うまみたっぷりのちくわに甘酸っぱいたれがよく絡み、しっかり味に仕上がっています。さらにタルタルソースがかかることで、箸がどんどんすすむおいしさでした。薬味のねぎが後味をさっぱりさせてくれていいですね。

ちくわは表面に焼き色がつく程度に加熱すればよく、使う油はごく少量。揚げないから油の後処理もいらないので、後片付けもとても楽でした。

調味料は先に合わせておくのがポイント

南蛮酢の材料をあらかじめ混ぜ合わせておくことで、ちくわにからめる作業がスムーズになります。お酢や砂糖を別々に加えていると、フライパンの熱であっという間に焦げてしまいますから、ちくわを焼く前に混ぜておくといいですよ。片栗粉が沈殿しやすいので、フライパンに入れる直前にお箸で再度混ぜるとよいでしょう。

ちくわで手軽に楽しむ南蛮、ぜひ一度お試しを

「簡単にできておいしい！」「南蛮酢が効いていてとてもおいしかったです」と、470件以上のつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）が投稿されているこのレシピ。リピーターの方も多く、日々の食卓の定番おかずとして加えている方もいらっしゃるようです。フライパンひとつで作れる手軽なちくわ南蛮、ぜひ一度お試しください。