女優の山谷花純が２７日、都内で２ｎｄ写真集「遠距離、現在此（げんざいち）。」（発売中、ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）発売記念イベントを行った。

３０代を目前に、約２０年の俳優人生を振り返った一冊。今年の４月に撮影したといい、「あっという間に今日という日が来て、なんとか形になって、本当に安心してます。ホッとしている」と安堵（あんど）の表情。この日はダブル台風の影響であいにくの空模様だったため、イベント開催も危ぶまれたが、何とか開催することができ、「ようやく肩の荷が下りて、安心して眠ることができる」と笑みを浮かべた。

１９歳での１ｓｔ写真集から約１０年。前回との変化について問われると「昔はすごく背伸びをした自分が心地よかった。今は年も重ねて役の巡り合わせで、少しだけ等身大の自分で立つことに勇気を持てるようになった。今回の写真集は地に足着いてじゃないですけど、等身大の自分を残すことができた」と胸を張る。今作の見どころについては「ようやく自分の生き方だったり、スタイルだったりを見つけ出した。ぜひ今しか見れない姿を楽しんでいただけたら」と語った。

自身の結婚観について言及。「最近よく聞かれるので、考える時間も増えた」と前置きしつつ、「私の一番のファンでいてくれる人だと思います。人としても、女優としても一番私のことを応援してくれて成功を喜んでくれる。そんなファンのような存在の方と結婚したい」と赤裸々に告白。また、自炊が特技であることから「『なんでこんなにおいしいご飯作れるのにいい人現れないんだろう』って、お母さんと電話しながらよく言ってます」と私生活も明かし、報道陣を笑わせた。

自己採点については「８０点」と低め。その心について、「死ぬまでにもう一度写真集を作れたらいいなという夢ができたので、その期待も込めて」と次回作への意気込みを語った。