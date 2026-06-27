■これまでのあらすじ

非常識な隣人に畑を踏み荒らされてトマトがつぶれてしまった。悲しむ娘の様子に、夫がようやく動いてくれる。しかし管理人に相談しても隣人は反省するどころか、農園仲間を巻き込んで妻を厄介者のように扱いだした。そんなとき、妻に声をかける人がいて…？



声をかけてきてくれた笹本さんは、母とも親しい仲だったそうです。そんな笹本さんも三條さんの振る舞いには迷惑していたようで…。

笹本さんの話では、母も三條さんとの関係に困っていたみたいです。あの人の迷惑行為は今に始まったことじゃなかったんですね。それなのに私を悪者にして…許せない！一緒に管理人さんのところに行ってくれるという笹本さん。ようやくこの貸し農園で味方を得ることができ、私は改めて三條さんと戦う決意を固めました。しかも、笹本さんが見せてくれた動画にはある決定的な瞬間が映っていたのです。そして、いざ話し合いへーー。続きはアプリ限定で公開中！ついに管理人を含んで話し合い！笹本さんが出してくれたモノとは…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)