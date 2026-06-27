◇ア・リーグ ホワイトソックス22―1ロイヤルズ（2026年6月26日 シカゴ）

ホワイトソックスは26日（日本時間27日）、本拠でのロイヤルズ戦で歴史的な大勝を収めた。

0―0の3回、1死一、二塁の先制機をつくると、2番・バルガスが左越えに18号先制3ランをたたき込んだ。3点を加え、なおも2死一、三塁の場面でゴンザレスが右越えに2号3点本塁打。この回打者14人攻撃で一挙10点を奪い、序盤で試合を決定付けた。その後も着実に得点を加え、5本塁打を含む23安打で22得点を挙げた。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者によると、ホワイトソックスの史上最多得点は1955年4月23日のカンザスシティ・アスレチックス戦での29得点。22得点は史上2位タイで、70年5月31日のレッドソックス戦以来、56年ぶりとなった。

3年連続100敗以上を喫したWソックスが、今季80試合目で24年に挙げた41勝を上回る42勝目をマーク。ア・リーグ中地区2位のガーディアンズが敗れ、ゲーム差は1となった。地区優勝を目指すチームにとって、何よりの朗報が右太腿裏肉離れで負傷者リスト（IL）に入っている村上宗隆の復帰が秒読み段階に入っていることだ。

村上はこの日の試合前にベナブル監督らが見守る前で屋外でのフリー打撃を再開した。シカゴの地元放送局「CHSN」は試合前の同監督のインタビューの様子をXに投稿。指揮官は「彼は復帰に近づいており、順調に来ています。走塁は85パーセント程度の強度まで上がっていると思いますし、打撃練習も行っています。打撃の強度は上がってきて、非常に良い状態にある」と話した。

村上は5月29日（同30日）のタイガース戦で走塁中に右太腿裏肉離れを起こし、翌30日にIL入り。復帰まで4〜6週間と見込まれている。18日（同19日）にはティー打撃などを再開したと大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。