人気シェフ・桝谷周一郎氏、妻の北陽・虻川美穂子も大好きな“わが家の焼きうどん”レシピを紹介「簡単だけど超うまい」 プロの料理人が作る家庭料理に反響
人気イタリアン「オステリア ルッカ」のオーナーシェフ・桝谷周一郎氏が、27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。妻で、お笑いコンビの北陽・虻川美穂子も大好きだという桝谷流「焼きうどん」のレシピを紹介し、反響を呼んでいる。
【動画】「簡単だけど超うまい」妻・虻ちゃんも大好きな“わが家の焼きうどん”レシピ＆作り方を紹介する桝谷氏
動画では、イタリアンだけでなく、さまざまなジャンルのレシピを紹介している桝谷氏。16日の投稿では「【虻ちゃん大絶賛！】超簡単“豚肉ともやしの焼きうどん”桝谷家の味！＜これを食べればあなたも桝谷家の一員!?＞」と題し、妻の虻川も大好きな家庭料理のレシピ＆作り方を伝授した。
桝谷流の焼きうどんは「もやしとニラ、豚こま肉、ちくわが主役」という、シンプルな一品。まず、豚肉（軽く塩を振る）とちくわを食べやすいサイズに切り、オリーブオイルで中火で炒める。豚肉は、カリカリになるまで焼くほうがおいしくなるという。
そして、もやしとニラを食べやすいサイズに切って加え、茹でた冷凍うどん、酒、白だし、しょうゆ、出汁パック（の中身）を加えて炒めれば完成。かつおぶしをかけるのもオススメだという。
完成した焼きうどんを食べたスタッフたちは「おいしい！」「なんかちょっと揚げ玉が入ってるような味がする」「もやし切ったのすごいポイント高い」などと大絶賛。
概要欄では「簡単だけど超うまい。虻川さんが大好きな桝谷家の家庭料理♪もやしの”ひと手間”が食べやすさのポイント！ぜひお試しあれ！」と呼びかけている。
プロの料理人が作る家庭料理に、コメント欄には「桝谷さんに作ってもらえる虻ちゃんがうらやましいな」「もやし切るの目から鱗だった。天才的な発想」「プロの家庭料理、これからもどんどんお願いします」「プロのこういうのありがたい！」などと、反響が寄せられていた。
【動画】「簡単だけど超うまい」妻・虻ちゃんも大好きな“わが家の焼きうどん”レシピ＆作り方を紹介する桝谷氏
動画では、イタリアンだけでなく、さまざまなジャンルのレシピを紹介している桝谷氏。16日の投稿では「【虻ちゃん大絶賛！】超簡単“豚肉ともやしの焼きうどん”桝谷家の味！＜これを食べればあなたも桝谷家の一員!?＞」と題し、妻の虻川も大好きな家庭料理のレシピ＆作り方を伝授した。
そして、もやしとニラを食べやすいサイズに切って加え、茹でた冷凍うどん、酒、白だし、しょうゆ、出汁パック（の中身）を加えて炒めれば完成。かつおぶしをかけるのもオススメだという。
完成した焼きうどんを食べたスタッフたちは「おいしい！」「なんかちょっと揚げ玉が入ってるような味がする」「もやし切ったのすごいポイント高い」などと大絶賛。
概要欄では「簡単だけど超うまい。虻川さんが大好きな桝谷家の家庭料理♪もやしの”ひと手間”が食べやすさのポイント！ぜひお試しあれ！」と呼びかけている。
プロの料理人が作る家庭料理に、コメント欄には「桝谷さんに作ってもらえる虻ちゃんがうらやましいな」「もやし切るの目から鱗だった。天才的な発想」「プロの家庭料理、これからもどんどんお願いします」「プロのこういうのありがたい！」などと、反響が寄せられていた。