24日のメーン11R「夏至特別」（A2B1、ダート1400メートル）は広瀬航騎乗の2番人気ジーニアスレノン（牡4＝保利平、父カリフォルニアクローム）が3馬身差の快勝。3戦ぶりの勝利を手にした。

同馬と1番人気のラピドフィオーレ（牡4＝田中範、父ホッコータルマエ）のみ単勝オッズが1桁台で、レースは戦前の予想通り一騎打ちとなった。仲良く3、4番手を追走し、3コーナーからはマッチレースに。ただジーニアスレノンは余力を十分に残していた。唯一の上がり3F37秒台（37秒7）の末脚で、同2位38秒3のラピドフィオーレとの差は歴然。力の違いを見せつけた。

3歳時には兵庫若駒賞で2着、3冠初戦の菊水賞で3着、兵庫優駿で4着など活躍したが、兵庫初の3冠馬オケマル（牡4＝盛本、父ニューイヤーズデイ）には全てで完敗。苦汁をなめたものの、リベンジできるチャンスはまだまだ残されている。鞍上も「3、4角で相手の手応えがなくなっていたので、勝てると思いました。馬が充実していますし、いい状態だと思います」と手応えをにじませた。重賞で絶対王者に再挑戦できる日まで、白星を積み上げていく。