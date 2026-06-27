UUUM、「悪質な詐欺行為」に注意呼びかけ DMで案件持ちかけ…主な“手口”を紹介
UUUMは27日、公式サイトにて、同社や役員を名乗る悪質な詐欺行為を確認したと報告。注意を呼びかけた。
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発表で「【重要】当社および当社役員等の名を騙った偽案件・詐欺サイトに関するご注意とお願い」と書き出し。同社の役員や、実在する他社ブランドの名前を無断で使用し、SNSを通じて偽のPR案件を持ちかける悪質な詐欺行為が確認されていると報告。「これらは当社とは一切関係がございません。万が一、不審な連絡を受けられた場合は、決して応じないようご注意ください」と伝えた。
確認されている主な手口は、DMで案件などを持ちかけ、1投稿あたり高額な報酬を提示して偽サイトへ誘導する「SNSでの勧誘」。同社のコーポレートサイトの会社概要や役員名をコピーした偽のウェブサイトへ誘導し、個人情報や口座情報を登録させる「偽サイトへの登録」。
さらに「報酬を支払った」と誤認させ、出金しようとすると「口座番号が間違っている」「口座が凍結された」等の理由をつけて、凍結解除費用や保証金名目で多額の金銭の振り込みを要求する「金銭の要求（副業・タスク詐欺）」と事例を紹介した。
また、「当社からのお願いとご注意」とし、「当社から、SNSの個人アカウント等を通じて、一般の方へ直接このような「保証金の振り込み」や「凍結解除費用の支払い」を要求するようなPR案件の依頼を行うことは一切ございません」と説明。「不審なDMを受け取った際は、相手のアカウント情報（フォロワー数、投稿内容の有無など）を厳に確認し、URLへのアクセスや会員登録、身分証明書の送付などは行わないようお願いいたします」と伝えた。
なお、万が一、金銭の振り込みを行ってしまった場合や、個人情報を入力してしまった場合は、「速やかに最寄りの警察署（サイバー犯罪相談窓口）、または金融機関へご相談ください」と伝えた。
最期に「当社におきましても、本件に関しては法的措置を含めた厳正な対処を進めてまいります。皆様におかれましては、十分にご注意いただきますようお願い申し上げます」と締めくくった。
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発表で「【重要】当社および当社役員等の名を騙った偽案件・詐欺サイトに関するご注意とお願い」と書き出し。同社の役員や、実在する他社ブランドの名前を無断で使用し、SNSを通じて偽のPR案件を持ちかける悪質な詐欺行為が確認されていると報告。「これらは当社とは一切関係がございません。万が一、不審な連絡を受けられた場合は、決して応じないようご注意ください」と伝えた。
さらに「報酬を支払った」と誤認させ、出金しようとすると「口座番号が間違っている」「口座が凍結された」等の理由をつけて、凍結解除費用や保証金名目で多額の金銭の振り込みを要求する「金銭の要求（副業・タスク詐欺）」と事例を紹介した。
また、「当社からのお願いとご注意」とし、「当社から、SNSの個人アカウント等を通じて、一般の方へ直接このような「保証金の振り込み」や「凍結解除費用の支払い」を要求するようなPR案件の依頼を行うことは一切ございません」と説明。「不審なDMを受け取った際は、相手のアカウント情報（フォロワー数、投稿内容の有無など）を厳に確認し、URLへのアクセスや会員登録、身分証明書の送付などは行わないようお願いいたします」と伝えた。
なお、万が一、金銭の振り込みを行ってしまった場合や、個人情報を入力してしまった場合は、「速やかに最寄りの警察署（サイバー犯罪相談窓口）、または金融機関へご相談ください」と伝えた。
最期に「当社におきましても、本件に関しては法的措置を含めた厳正な対処を進めてまいります。皆様におかれましては、十分にご注意いただきますようお願い申し上げます」と締めくくった。