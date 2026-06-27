イギリスのスターマー首相が16歳未満のSNS利用を禁止する方針を発表するなど、世界各国で若者に対するSNS規制強化の動きが加速している。オーストラリアでは16歳未満の原則禁止が施行されたほか、フランスやスペインでも同様の法規制や検討が進む。日本国内においても、総務省の有識者会議が事業者への年齢確認の厳格化や安全対策の強化を求めるなど、青少年の保護を巡る議論が本格化している。「ABEMA Prime」では、10代からインフルエンサーとして活躍する当事者らとともに、年齢制限による規制の是非や、若者を取り巻くデジタル環境の課題について考えた。

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■世界で10代のSNS利用禁止が拡大中

海外において若者のSNS利用を制限する動きが急速に広がっている背景について、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究所の花田経子氏は、「海外では性的画像の脅迫による自殺やSNSいじめなどの痛ましい事件が増えており、保護者から早期の対策を求める強い要望が寄せられている。政策として反映させる際、規制という形が分かりやすいことも一因だ」と説明する。

これに対し、日本の総務省の有識者会議は「一律の年齢制限は望ましくない」との見解を示しつつも、事業者に対する年齢確認の厳格化や青少年保護のための安全対策を検討している段階にある。花田氏は「一律の年齢制限より、安全に行動できる環境を先に整えることの方が優先事項だ」と日本の慎重な姿勢を評価した。

規制反対の立場をとるYouTuberのひまひま氏はインフルエンサーとして、総フォロワーは180万人を誇る。小学生時代から父親と活動を続けてきた経験を踏まえ、次のように主張した。

「YouTubeを始めたことで自分の強みができ、自信に繋がった。こうした可能性を減らしてほしくない。また、フォロワーから『生きる意味』だと言ってもらうことも多く、SNSはそうした居場所を見つけるためにもあっていい。いろいろな人と繋がれて、世界中に味方がいる感覚がある。ただし、小学生の頃に自宅が特定されて（呼び鈴を）ピンポンされたり、コメントで『家を燃やしに行く』と脅迫されたり、DMで長文の誹謗中傷を受けたりと、怖い経験もたくさんあった。そのためネットに投稿する際はファン以外も見る先の先の先まで意識し、何を言われてもいい覚悟を持つようにしている」。

同じく規制に反対する女子高校生社長の杉本りお氏は、ビジネスや経済の視点からSNSの必要性を強調する。

「私は動画編集とSNS運用の会社を経営しながらテニスプレーヤーとしても活動しているが、スポンサーが付いたのも人との繋がりが生まれたのもSNSがあったからこそ。現在は中高生が流行、トレンドを握って経済を回しており、もし一律に規制してしまえば情報を取り込めずに視野が狭くなるだけでなく、トレンドが生まれなくなって大人が困り、日本の経済に響くのではないか」。

一方で、インフルエンサーのまいきち氏は、11歳から10年間活動してきた自身の経験から、誹謗中傷などに悩んだこともあり、16歳未満の全面禁止を求める規制賛成の姿勢を示した。

「私自身、SNSのおかげで多くの人に出会えたメリットはあるが、メンタルが壊れたのはすべてSNSだった。当時は判断能力がつかないまま、何度も自分で命を絶とうとしてしまった。アイデンティティが形成される中高生の時期にSNSだけを見ていると、自分の好きな情報ばかりが流れてきて視野が逆に狭くなってしまう。また、オンラインでの会話が多すぎてオフラインのコミュニケーションが苦手になり、就活に響いている同世代も多い。子供を守るためにも一度SNSを禁止し、いろいろな世界を見てから高校生以降に利用する形が良いのではないか」。

■未成年を大人はどこまでサポートできるのか

議論は単に利用を禁止するだけでなく、その「実効性」や「大人の責任」にも及んだ。先行して16歳未満の利用を原則禁止したオーストラリアでは、施行後も6割以上の子供が年齢詐称や家族名義のアカウント、VPNなどを駆使して利用を続けているという実態がある。

抜け道とのイタチごっこになるリスクに対し、EXIT・兼近大樹は「未成年の子たちに『お前たちが悪い』という責任を持たせるのではなく、大人がまずしっかり基盤や法規制を作るべき」とした上で、アカウントのあり方について語った。

また、「自分の身分を隠して人に危害を加えようとするアカウントが危ない。表に出て居場所を作りたい人は当たり前に身分を提示できるのだから、免許制のようにして一人ひとりが責任を持って使う仕組みにするべきだ。プラットフォーム側に責任を負わせ、悪いことを考えている人たちだけをカットするシステムを作らせる法規制が必要ではないか」。

また、東洋経済総編集長の山田俊浩氏は、リアルの芸能界で未成年の親が責任を持つのと同様に「親の伴走があることが非常に重要だ」と指摘。その上で、「一律に禁止するのではなく、外部から見えないクローズドなダイレクトメッセージ（DM）機能など、リスクの高い部分のみを制限する部分制限的なコントロールが有効ではないか。より、リアルな世界に近づけた方がいい」との見方を示した。

花田氏は、子供の安全を守るための具体的なアプローチとして、大人と子供が一緒にルールを決めることや、トラブル発生時を想定した事前の話し合いの重要性を説き、「人を傷つけない」「自分の情報を教えない」「ネットで知り合った人と会わない」「人のパスワードなどを勝手に使わない」「困ったことが起きたらすぐに大人に知らせる」という5つの約束を提唱。「リアルな世界でやらないことはネットでもやらない」という原則を訴えていた。

（『ABEMA Prime』より）

