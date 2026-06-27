自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題になっているお笑いタレントのヒロシ（54）。ユーモアを交えた手料理を公開し、様々な反響が寄せられている。

【映像】ヒロシ、DIYした“ホテルみたい”な自宅＆ユーモア溢れる手料理

所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにしたという部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開しているヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントが寄せられ、話題になった。

また、「豚キムチチャーハン 〜バイクの手袋のせて〜」「ハンバーグ 車検のお知らせ添え」と、独特なユーモアを交えた手料理も披露している。

ヒロシ、独特なユーモアを交えた手料理を披露

2026年6月25日の投稿では、「豚たまご丼 ジャグラーライター添え」とつづり、この日の食事を紹介した。

ファンからは、「最高ですね！美味しそう！ライター効いてますね！」「贅沢ですね！」「料理の腕前上がってるう！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）