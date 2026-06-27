アイザイア・ジョーがピストンズへトレード…サンダーは来季に向けたロスター整理の動きが加速

6月27日、オクラホマシティ・サンダーが、アイザイア・ジョーをデトロイト・ピストンズにトレードしたことが『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者によって報じられた。このトレードで、サンダーは対価として将来の2巡目指名権を2枚獲得した。

サンダーは先日22日にも、フォワードのアーロン・ウィギンズをアトランタ・ホークスに放出し、2枚の2巡目指名権を獲得しており、今回のトレードで更なるロスター整理が行われることとなった。

26歳のジョーはアーカンソー州出身で、191センチ75キロのシューティングガード。2020年にドラフト全体49位でフィラデルフィア・セブンティシクサーズから指名を受けると、2022－23シーズン開幕直前にサンダーと契約した。チーム在籍4年間で3ポイント成功率41.5パーセントを記録し、シャープシューターとして2024－25シーズンのNBAファイナル優勝に貢献した。

2025－26シーズンは71試合に出場し、平均11.2得点1.3アシスト2.5リバウンドの成績を残したことに加え、キャリアハイの3ポイント成功率43.3パーセントを記録した。

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