“天然の消毒液”唾液を出して美口に！1分間ベロ回しエクササイズ
【イラストで確認】「1分間ベロ回しエクササイズ」奥歯の後ろからスタート！
唾液は「天然の消毒液」とも呼ばれます。殺菌効果で虫歯や歯周病を防いだり、口内の悪玉菌を抑制して善玉菌を増やしたりする効果が期待できるだけでなく、虫歯の原因となるpH値のバランスを保つ役割もあるからです。現代人はストレスやかまない食生活などにより唾液が減りがち。1分でできる舌のエクササイズで唾液の分泌を促しましょう！
教えてくれたのは
▷坂本紗有見（さゆみ）先生
銀座並木通りさゆみ矯正歯科デンタルクリニック81院長。口腔ケアに力を注ぎ、｢殺菌ベロ回し｣を開発。虫歯や歯周病を予防する矯正歯科治療、サプリメント導入などにより、患者の生活の質向上に努める。著書に『歯周病、口臭、むし歯を防ぐ 1分間「殺菌ベロ回し」』（アスコム）など。
■簡単6ステップで完了！舌エクササイズ
舌のエクササイズをすると、唾液の分泌が促されるだけでなく、舌も鍛えられ、かむ、飲み込む、発音するといった口の機能の維持・向上に役立ちます。ほかにも、あごが引き締まり、顔が若々しい印象になる効果も期待できるというから、いいことずくめ！ ぜひ毎日の習慣にしましょう。
【1セット1 分×1日3回食後に。口を閉じてゆっくり回します】
Step1. 舌を伸ばし、歯ぐきの表面を右上から右下へゆっくり円を描くようにぐるりと回す
・奥歯の後ろまでしっかり舌を伸ばします。
・舌は、歯周病菌が潜みやすい歯ぐきの奥まで伸ばすことを意識して。
＜上下 各6秒＞
Step2. そのまま折り返し、右下から右上まで戻る
・下の前歯に舌が当たると痛い場合があるので、なるべくゆっくり。
＜上下 各6秒＞
Step3. 歯ぐきの裏側を左下から左上へなぞる
・食べかすなどの汚れを掃除するイメージで回します。
＜上下 各6秒＞
Step4. 折り返して、 裏側の左上から左下へなぞる
・最初は舌が疲れたり、突っ張ったりすると感じることも。徐々に慣れます。
＜上下 各6秒＞
Step5. 上のいちばん奥の左右の歯にタッチ
・舌は思い切り伸ばして。舌の筋肉が鍛えられます。
＜上下 各3秒＞
Step6. 下のいちばん奥の左右の歯にタッチ
・舌の下に唾液がたまっているので、その唾液で軽く口をゆすぐとより効果的。
・舌の下の唾液腺が刺激されるのが分かります。
＜上下 各3秒＞
＊ ＊ ＊
口のトラブルは、全身の不調につながることもあります。体の健康を守るためにも、唾液はとても大切です。さらに、年を重ねると、かむ、飲み込むといった舌と口の機能の重要性も増すので、今から舌を鍛えておきましょうね！
イラスト／こんどうしず 構成・取材・文／岡田知子（BLOOM）