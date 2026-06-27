菊池風磨（timelesz）＆川島明（麒麟）がダブルMCの単発バラエティ『全力シャカリキ調査団』放送決定！川島＆菊池は、3度目のタッグ

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川島明（麒麟）＆菊池風磨（timelesz）がダブルMCを務める単発バラエティ『全力シャカリキ調査団』が関西＆福岡エリアにて6月28日15時から放送される。

■どこにも載っていない疑問、珍問、難問を全力調査

『全力シャカリキ調査団』は、ウンチク大好きな“ウンチクん”（声:秋山竜次・ロバート）率いるシャカリキ調査団が、どこにも載っていない疑問、珍問、難問をお題にして、答えを求めて全力調査。ここでしか知り得ないとっておきのウンチクをたっぷり紹介するウンチクバラエティショー。MCを務める川島＆菊池は、前身番組『別に知らんでええねんけど…』（2024年6月27日OA）、『今すぐ調べてウンチクん』（2025年9月2日OA）に続いて3度目のタッグを組む。

最初に調べるネタは「カレーの隠し味、一番美味しくなるのは？」というテーマ。隠し味として王道のはちみつやすりおろしりんごから、ピーナッツバターやごまドレッシングといった変わり種まで全25種類を、モデルで俳優の高橋ユウが10時間かけてすべて調査。25人前のカレーを用意するところから始まり、ひとつずつ隠し味を入れ込んでいく途方もない作業に、見守る菊池からは「何人かに分ければいいんじゃないの…？」とツッコミが入りながらも調査は進む。そして、出来上がったカレーは、AI技術を駆使して人間の味覚を数値化する味覚センサー「レオ」が採点。番組を見終わったらすぐにカレーを作りたくなること間違いなしのランキングに注目だ。

そして、「誰もが喜ぶテッパンの手土産ってなに？」というテーマの答えを求めて、番組スタッフは関西のしゃべくり女王・上沼恵美子へ突撃調査。上沼恵美子テッパン手土産ベスト3を大発表!! さらに上沼恵美子が細木数子、GACKT、上川隆也など錚々たる面々に渡したという、極上の手土産がスタジオに登場。スタジオ一同言葉を失う絶品手土産とは果たして!?

また、「昔話を現実の法律で裁いたら一番の重罪人は誰になる？」という毛色が違うウンチクも解き明かされる。菊池が「昔話にメスを入れるような…」と語ると、川島は「番組の軸だけはしっかりしてくれ」と苦笑い。「ももたろう」、「きんたろう」、「いっすんぼうし」など誰もが知る昔話を題材に、最強弁護士軍団が昔話を読み込み、議論の末に罪状を決めていく――。VTRを見届けたゲスト野々村友紀子が「単純にイヤな気持ちになった」と語る、衝撃のランキングとは!?

他にも「中国人が選んだ本当に美味しい冷凍炒飯ランキング」「ドラァッグクイーンが使用率No.1のメイク落とし」など言われてみたら気になる事象をシャカリキ調査。

さらに、放送を記念して、ウンチクんとアニメ『おしりたんてい』の禁断のコラボシールが登場。放送日の6月28日12時～18時に読売テレビ本社にてシール無料配布イベントを開催。1,200枚限定配布する。詳細は番組HPをチェックしよう。

※シール配布イベントは、当初6月27日＆28日の実施を予定していたが台風の影響で27日は中止

『全力シャカリキ調査団』は関西エリア＆福岡エリアにて6月28日15:00～から放送。放送終了後からはTVer配信もスタート。さらに、7月11日には東海・北海道エリア、7月12日には関東エリアでも放送される。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系 『全力シャカリキ調査団』

06/28（日）15:00～16:30

出演者

MC：川島明（麒麟）、菊池風磨（timelesz）

進行：ウンチクん（声：秋山竜次（ロバート））

ゲスト：伊集院光、野々村友紀子、吉川愛

■関連リンク

『全力シャカリキ調査団』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/syakariki/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24