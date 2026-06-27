BE:FIRSTがサッカー日本対スウェーデン戦を現地で観戦！ユニフォーム姿の集合ショットに「現地観戦すごい」「貴重なお写真」「みんなかわいい」の声

■ブルーのユニフォーム姿で並んだ自撮りショット公開

【写真・動画】BE:FIRSTジュノン・ソウタ・リューヘイのサッカー観戦ショットなど①～②

サッカー日本戦のピッチ解説を務めた林陵平が、BE:FIRSTのJUNON（ジュノン）・SOTA（ソウタ）・RYUHEI（リューヘイ）とのサッカー観戦ショットを公開した。

林は、日本対スウェーデン戦の解説中、ハーフタイムにBE:FIRSTの3人から声をかけられたことを明かし、ブルーのユニフォーム姿の3人と撮影した自撮りショットを公開。現地会場での臨場感あふれる写真が公開されている。

ファンからは「3人とも現地で観戦すごい」「貴重なお写真」「みんなかわいい」などの声があがっている。

3人は過去に日本を代表するアーティストとサッカー日本代表レジェンドが埼玉スタジアムに集結したドリームマッチ『THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002』にも出演している。