岡田准一×ロバート秋山竜次の仲良しコンビが「成田空港」の知られざる裏側に迫る！麻薬探知犬VS秋山のクンクンバトルも勃発

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TBSで2026年4月からお昼のレギュラー番組として放送されている『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』。3ヵ月連続ゴールデンスペシャルの第2弾が、7月8日20時30分から放送される（一部地域を除く）

■税関イメージキャラクター「カスタム君」と感動の再会

この番組は、岡田准一と秋山竜次（ロバート）の仲良しふたりが、テストには出ないけど人生の役に立つ情報を、ときにはボケながら、ときには真面目に、全力で体験しながら学ぶバラエティ。

今回の舞台は、日本の空の玄関口であり、空港スタッフサービス賞で世界1位にも選ばれた「成田国際空港」。ゲストに風間俊介、永島優美を迎え、「芸能界屈指の飛行機・空港マニア」である風間ですら行ったことがない空港の裏側へ。

成田空港が世界に誇れる理由のひとつである「安全と水際対策」にまつわる裏側を体験するため、日本で唯一ここにしかない「麻薬探知犬訓練センター」へ。入り口では税関イメージキャラクター「カスタム君」と岡田、秋山が横浜の税関以来となる感動の再会を果たし、早くも大盛り上がり。

さらに、本物さながらの手荷物受取所を再現したエリアでは、不正薬物の密輸を未然に防ぐエリート犬たちの驚異的な能力を学ぶことに。全国の税関で日夜活躍するワンちゃんたちの秘密が明らかになる。

そして、麻薬のにおいがついたタオルを麻薬探知犬・クロードくんと秋山が探し出す「クロードくんVS秋山」の前代未聞のクンクンバトルが開幕。はたして犬役の秋山は、人間の数千～数万倍の嗅覚を持つと言われるクロードくんを相手に、隠されたにおいを見つけ出せるのか。

■職人技＆“もしも”に備え続けるプロに感動

一般的にあまり馴染みのない、成田空港の清潔さを支える「空港専門クリーニング店」にも迫る。保安上、客室乗務員やパイロットの制服は自宅か「空港専門クリーニング店」でしか洗ってはいけいない。そんな制服の秘密や、この道40年以上の達人が絡まったヘッドホンのコードを鮮やかに捌く神業を公開。

さらに、いつ起こるかわからない火災に備え、過酷すぎる訓練を続ける「空港消防隊」に密着。空港に詳しすぎる風間や、クセが強すぎる秋山とともに、空の旅を支える知られざるプロフェッショナルたちの世界を、今さらだけど全力で知っていく。

世界ナンバーワンのサービス品質を支える秘密の巨大な燃料パイプラインから、最先端の自動運転モビリティまで。日本の空の玄関口に隠された驚きの裏側まで“テストには出ないけど人生でちょっと得する”情報を、今さらだけど全力で体験しながら学び尽くす『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』ゴールデンスペシャル第2弾は、7月8日放送。

(C)TBS

■番組情報

TBS『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』ゴールデンSP

07/08（水）20:00～21:58 ※一部地域を除く）

出演：岡田准一、秋山竜次（ロバート）

進行：松井ケムリ（令和ロマン）

ゲスト：風間俊介、永島優美

■関連リンク

『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/imasarashirou_tbs/