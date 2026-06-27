決算マイナス・インパクト銘柄 … 日本オラクル、平和堂、コーセル (6月19日～25日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2354> ＹＥデジタル 東Ｓ -14.40 6/25 1Q -11.33
<2796> ファマライズ 東Ｓ -5.63 6/25 本決算 2.94
<2742> ハローズ 東Ｐ -3.23 6/24 1Q -10.20
<8276> 平和堂 東Ｐ -3.08 6/25 1Q -16.82
<6905> コーセル 東Ｐ -3.04 6/19 本決算 476.40
<9976> セキチュー 東Ｓ -2.37 6/24 1Q 22.64
<4716> 日本オラクル 東Ｓ -2.12 6/25 本決算 －
<6279> 瑞光 東Ｐ -0.22 6/25 1Q 赤拡
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2354> ＹＥデジタル 東Ｓ -14.40 6/25 1Q -11.33
<2796> ファマライズ 東Ｓ -5.63 6/25 本決算 2.94
<2742> ハローズ 東Ｐ -3.23 6/24 1Q -10.20
<8276> 平和堂 東Ｐ -3.08 6/25 1Q -16.82
<6905> コーセル 東Ｐ -3.04 6/19 本決算 476.40
<9976> セキチュー 東Ｓ -2.37 6/24 1Q 22.64
<4716> 日本オラクル 東Ｓ -2.12 6/25 本決算 －
<6279> 瑞光 東Ｐ -0.22 6/25 1Q 赤拡
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。
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