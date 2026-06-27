―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2354> ＹＥデジタル 　東Ｓ 　 -14.40 　　6/25　　　1Q　　　-11.33
<2796> ファマライズ 　東Ｓ　　 -5.63 　　6/25　本決算　　　　2.94
<2742> ハローズ 　　　東Ｐ　　 -3.23 　　6/24　　　1Q　　　-10.20
<8276> 平和堂 　　　　東Ｐ　　 -3.08 　　6/25　　　1Q　　　-16.82
<6905> コーセル 　　　東Ｐ　　 -3.04 　　6/19　本決算　　　476.40

<9976> セキチュー 　　東Ｓ　　 -2.37 　　6/24　　　1Q　　　 22.64
<4716> 日本オラクル 　東Ｓ　　 -2.12 　　6/25　本決算　　　　　－
<6279> 瑞光 　　　　　東Ｐ　　 -0.22 　　6/25　　　1Q　　　　赤拡

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース