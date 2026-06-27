―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3544> サツドラＨＤ 　東Ｓ 　 +49.70 　　6/19　本決算　　　　　－
<8136> サンリオ 　　　東Ｐ 　 +15.49 　　6/23　本決算　　　 13.70
<7068> ＦフォースＧ 　東Ｇ　　 +3.59 　　6/25　本決算　　　 19.02
<4667> アイサンテク 　東Ｓ　　 +2.06 　　6/19　本決算　　　　9.07
<3333> あさひ 　　　　東Ｐ　　 +0.95 　　6/22　　　1Q　　　 -7.79

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース