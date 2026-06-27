18％オフ！ eスポーツに最適なRazerのゲーミングキーボードがAmazonタイムセールでお買い得
Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。
ゲーミングデバイスメーカーのRazerは、ゲーミングキーボード「Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless」を18％オフの28,719円（税込）で販売しています。
ラピッドトリガーとSnap Tap機能搭載！ カスタマイズ性に優れたeスポーツ仕様のキーボード
Razer Huntsman V3 Pro Tenkeylessは、対戦ゲームにシームレスに活用できるスリムなテンキーレスデザインのeスポーツ向けゲーミングキーボード。
最大の特徴は「第2世代 RAZER アナログオプティカルスイッチ」の搭載です。0.1〜4.0mmの幅広い範囲でアクチュエーションポイントを調整できるほか、指をわずかに離すだけで瞬時にキーがリセットされる「ラピッドトリガーモード」も備えています。
さらに、選択した2つのキーの間で最新の入力を優先する「Razer Snap Tap」機能にも対応しており、ほぼ瞬時の方向転換など、より機敏な操作を可能にします。軽い40Gの押下圧により、素早い操作ができるのも強みです。
また、ソフトウェアに頼らず、キーボード内蔵のLEDアレイを確認しながらアクチュエーション距離やラピッドトリガー感度をその都度簡単に調整でき、設定をオンボードメモリーに保存できるのもうれしいポイントです。
いつものゲームプレイを一段上のレベルへ引き上げてくれる強力なデバイス。お買い得なタイムセールのこの機会に、ぜひチェックしてください！
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