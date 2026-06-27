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ゲーミングデバイスメーカーのRazerは、ゲーミングキーボード「Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless」を18％オフの28,719円（税込）で販売しています。

ラピッドトリガー 搭載 Razer レイザー Huntsman V3 Pro Tenkeyless JP (White Edition) ラピッドトリガーと調整可能なアクチュエーション搭載のアナログ ゲーミングキーボード アナログオプティカルスイッチ 調整可能アクチュエーション 押下圧 40G リストレスト 日本語配列 ハンツマン ブイスリー プロ テンキーレス ジェイピー【日本正規代理店保証品】 Razer(レイザー) \28,719 （2026/06/26 10:38時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

ラピッドトリガーとSnap Tap機能搭載！ カスタマイズ性に優れたeスポーツ仕様のキーボード

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeylessは、対戦ゲームにシームレスに活用できるスリムなテンキーレスデザインのeスポーツ向けゲーミングキーボード。

最大の特徴は「第2世代 RAZER アナログオプティカルスイッチ」の搭載です。0.1〜4.0mmの幅広い範囲でアクチュエーションポイントを調整できるほか、指をわずかに離すだけで瞬時にキーがリセットされる「ラピッドトリガーモード」も備えています。

さらに、選択した2つのキーの間で最新の入力を優先する「Razer Snap Tap」機能にも対応しており、ほぼ瞬時の方向転換など、より機敏な操作を可能にします。軽い40Gの押下圧により、素早い操作ができるのも強みです。

また、ソフトウェアに頼らず、キーボード内蔵のLEDアレイを確認しながらアクチュエーション距離やラピッドトリガー感度をその都度簡単に調整でき、設定をオンボードメモリーに保存できるのもうれしいポイントです。

いつものゲームプレイを一段上のレベルへ引き上げてくれる強力なデバイス。お買い得なタイムセールのこの機会に、ぜひチェックしてください！

ゲーミングキーボードがAmazonでオトク！

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