俳優の柄本明（77）が26日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。かつて共演が「怖かった」と話す超大物について語った。

MCの「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔は柄本について「自分の中で、物心ついた時、テレビで見ていた時に、志村けんさんと出られていたイメージが凄く強くあって」とコント番組でのイメージが強いと証言。

「志村けんさんのお友達なのかなって思ってたんですよ」と続けると、柄本は志村さんについて「怖かったですねえ。一緒にやるの」と振り返った。

MCの笑福亭鶴瓶が志村さんと柄本が芸者姿で変顔をするコントの写真を見て「こんなん、好きでやってますやん」とツッコミを入れると、柄本は2回リハーサルをしてもうまくいかなかったため、本番直前に志村さんに変顔をしたいと提案したと回顧。すると志村さんも「僕、これでやるから」と変顔で応じると告げ、変顔コントが誕生したという。

そうしてカメラが回ると「ドーンとウケたんですよ」と柄本。「それで楽になった」と目を細めた。

「だから毎回奇跡みたいな。怖かったですよ」としみじみと話した。