お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が26日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。自身が参加するアニメ映画を巡るネット上の反応に言及した。

粗品は、アニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（26日公開）でオープニング曲を担当し、声優としても出演している。

同作の話題になると、粗品は「福田監督がめっちゃ叩かれてる」と切り出した。脚本・総監督を務める福田雄一氏に対し、ネット上で厳しい声が上がっているといい、「ネットを見る限り、大不評」と語った。

さらに粗品が「福田監督がめっちゃ叩かれてるから病んでないか心配になる。久々に見た、自分より叩かれている人」と自虐を交えて笑いを誘った。せいやは「見に行ってから判断した方がいい。みんながおもろないと言っているから見に行かない、はちゃうと思う」と私見を述べた。

せいやは最後まで「俺は実際に見て判断しますよ。賛否の否の部分がネットで切り抜かれているだけ。おもしろかった、という声は小さい」と強調。ネット上の評価に流されず、自身の目で確かめる姿勢を見せていた。