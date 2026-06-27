◇ナ・リーグ ブルワーズ6−2カブス（2026年6月26日 ミルウォーキー）

ブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が26日（日本時間27日）、本拠でのカブス戦に先発。6回2安打1失点で9勝目を挙げた。

立ち上がりからエンジン全開だった。初回、1番のクローアームストロングへの3球目で105・5マイル（約169・7キロ）を計測。投球データの追跡システムが導入された08年以降の先発投手では史上最速となった。MLB最速は2010年にアロルディス・チャプマンが計測した105・8マイル（約170・2キロ）。

アームストロングを空振り三振に打ち取ると、4回まではカブス打線を無安打に封じた。5回、先頭・鈴木誠也にスライダーを捉えられ、先制ソロを被弾。次打者・ハップにも四球を与えたが、後続を冷静に断った。

6回も2死からブレグマンに左前打を許すと、ブッシュ、鈴木と2者連続四球で満塁のピンチを招いたが、102・8マイル（約165・4キロ）の直球で空振り三振。ド派手なガッツポーズで雄叫びを上げ、感情をむき出しにした。

6回1失点で両リーグトップとなる防御率1・45をキープした。