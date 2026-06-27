サッカー北中米ワールドカップ・日本代表が２５日（日本時間２６日）、２６日にスウェーデンと対戦。１-１で引き分け、決勝トーナメント進出を決めた。ダラススタジアムではホームかと思うほどの熱い応援が繰り広げられた。

日本テレビで試合中継はなかったが、同局のＷ杯スペシャルナビゲーター・竹内涼真は現地で観戦。試合後には板倉滉らにインタビューした。互いに目と目を見つめ合い、最後は板倉から手を差し出す形で、「ペチッ！」と音がするほど固い握手を交わした。試合後は真っ暗になったスタジアム前で解説者・槙野智章と「バモス！ニッポン！！」とエールを送った。

試合中はスタンドで熱い応援。「オッオッオー！」と叫びながら全身で応援。竹内が声を出すと観客が盛り上がり、両手で観客を煽ると、会場は一体となって大声援が沸き起こった。

ＳＮＳ上でもこの様子などが拡散されており「竹内涼真さんの応援、ガチすぎて好感度爆上がり」「竹内涼真が応援煽ってたんかｗｗｗ」「ソロライブみたいになっててワロタ」「ウカスカジー歌ってる時の竹内涼真の手振りがゴール裏すぎる」などの声が。ほかにも「暑苦しいのに爽やかでこの上ない適役だね」「今回サッカーは本田圭佑氏と竹内涼真氏のおかげで大変楽しい」「選手より前に出ない事や 代表選手や監督への敬意を忘れない事。あとは熱量の伝え方がレベルが違う」と好感の声が殺到していた。