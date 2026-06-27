【FIFAワールドカップ2026】日本代表 1−1 スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

【映像】海外メディア大絶賛の「神セーブ」（実際の様子）

日本の守護神が見せた「奇跡の指先」に、世界中のメディアが熱狂。絶体絶命のピンチを防いだGK鈴木彩艶のスーパーセーブに、海外から絶賛の声が相次いだ。

日本時間6月26日、日本代表はFIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦。56分にFW前田大然のゴールで先制するも、62分に同点弾を許し、その後は逆転での2位浮上を狙うスウェーデンの猛攻を受ける展開となった。

中でも大ピンチだったのが、1−1のまま迎えた90＋4分のシーンだ。スウェーデンが左CKを獲得すると、MFヤシン・アヤリがインスイングのクロスを供給。これをニアサイドで最も高く飛び上がったFWアレクサンダー・イサクが完璧なヘディングで合わせた。

至近距離からの枠を捉えた強烈なシュートだったが、鈴木が驚異的な反射神経で右手を突き出し、ボールをクロスバーへと弾き飛ばす。さらに敵味方が一斉に反応したこぼれ球も最終的に自ら落ち着いてキャッチし、ゴールに鍵をかけた。

世界中のメディアから称賛の声

この神がかったセーブに対しては、海外メディアのテキスト速報も大熱狂。イギリスの公共放送『BBC』は「再びザイオン・スズキが救った！ イサクがCKに頭で合わせたが、日本のGKが片手を突き出して見事なストップを見せた。日本は持ちこたえている」と興奮気味に伝えた。同じく英紙『The Guardian』も「決勝ゴールまであと少しだった。スズキが右手を出してボールをバーに弾き飛ばす、見事な反応を見せた」とその身体能力を称賛している。

さらにアメリカの『ESPN』は、「セーブした！ スウェーデンは猛攻を仕掛け、リヴァプールのストライカー（イサク）が確信を持ってクロスに合わせた。しかしスズキが力強いグローブで弾き出した」と描写。「あの一触りが、すべてを変えたかもしれない」と、試合の行方を決定づけたビッグプレーに最大級の賛辞を贈った。

また、スペイン紙『MARCA』は「またしてもスズキだ！ イサクのヘディングをスーパーセーブ。この日本のGKは並外れた形で試合を締めくくっている」と大文字で叫び、イタリア紙『Gazzetta dello Sport』も「イサクが頭で合わせたが、スズキが再び立ちはだかった」と、再三のピンチを救った日本の守護神を高く評価した。

鈴木の大活躍もあり、1−1のドローで勝ち点1をもぎ取った日本代表は、グループ2位で決勝トーナメントへの切符を手にした。ラウンド32の対戦相手は、グループCを首位で通過した“カナリア軍団”ことブラジル代表だ（日本時間6月30日午前2時キックオフ）。世界屈指のタレントを揃える最強の矛に対し、世界を唸らせた日本の若き守護神がいかに立ち向かうのか。大舞台でのさらなるビッグセーブに期待がかかる。

（FIFAワールドカップ2026）

