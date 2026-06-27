［W杯マッチ63］エースのPK失敗やVARによるゴールの取り消し イラン、決勝T進出の夢はGL最終日の結果次第に
MATCH 63 グループG第3戦
2026年6月27日 12:00キックオフ（会場：シアトルスタジアム）
エジプト 1-1 イラン
1強と見られたベルギー代表の大苦戦により、混戦模様となっているグループG。運命が決まる最終節では、エジプト代表とイラン代表が相見えた。
ここまで1勝1分と、グループGの首位に立つエジプト。他グループの結果により、この試合に敗れて3位まで順位を落としたとしても、勝ち点を「4」まで積み上げているため、すでにGL突破は確定している（勝ち点3でGLを終えた3位の国がすでに4カ国あるため）。対して、ここまで2分で2位のイランは、勝てば問答無用で自力突破が決まる。一方で、この試合に敗れるとGL敗退が確定する。そのため、引き分け以上で試合を終えたい。
エジプトに先制点を許したイランだが、こちらにもすぐさまチャンスが訪れる。9分、最前線で相手にプレッシャーをかけるメフディ・タレミが、ボールを奪おうとした際にPA内で倒され、PKを獲得。これをエースのタレミ自らがキッカーを務める。ゴール右を目掛けて放ったシュートは、タイミング、コースともにやや甘く、エジプトの守護神モスタファ・ショベイルに阻止されてしまった。タレミは今大会いまだノーゴールと、苦しい時間が続く。
しかし、そんな苦境に陥るエースを救って見せたのが、苦楽をともにしてきた仲間たち。イランは14分、相手のクリアしきれなかったボールをモハマド・モヘビがPA内左で拾い、中へ折り返す。このボールを受けたミラド・モハマディは、巧みな切り返しで相手をかわし、右足を振り抜く。強烈なシュートがエジプトゴールを襲うが、これはGKが必死に左手を伸ばしてセーブ。ただ、こぼれ球に素早く反応していたラミン・レザイーアンが、角度のないところからGKの左肩上を抜くシュートでネットに突き刺した。PKの失敗により嫌な流れになりそうではあったが、すぐさまそれを帳消しにする貴重な同点ゴールを奪ってみせたのだ。
試合が振り出しに戻って以降は、エジプトがボールを握る中で、両チームが一進一退の攻防を繰り広げる。しかし、ともに最後のところはやらせず、1-1のまま試合を折り返すこととなった。
後半に入っても、お互いに攻めの姿勢は見せるものの、最後のところのアイデアや決定力に欠け、なかなか均衡を崩すことができない。ほとんどシュートを枠に飛ばさせていないことから、両チームの守備陣が集中力を切らさず、しっかり守っているとも言えるかもしれない。
試合終了間際にイランが攻勢を強める。89分には、この日初めて得たCKのチャンスからヘディングシュートがクロスバーに直撃。さらに後半ATには、セットプレイの流れからネットを揺らしたが、VARによりオフサイドの判定で認められない。その後も猛攻を仕掛けたが、勝ち越しゴールを奪うには至らず、エジプトとイランの一戦は1-1のドローで試合終了のホイッスルを迎えた。
この結果、エジプトは同時刻に行われていた試合でベルギーが大勝したため、2位で決勝トーナメントへ。イランは3位フィニッシュとなり、初の決勝トーナメント進出の夢は明日のGL最終日の結果に委ねられることとなった。
ただ、3分となったイラン（勝ち点3、得失点差0）は、グループA3位の韓国（勝ち点3、得失点差−1）、グループC3位のスコットランド（勝ち点3、得失点差−3）、グループH3位のウルグアイ（勝ち点2）をすでに上回っている。各グループ3位の12カ国中、4カ国のみがGL敗退となることを考えると、GLを突破する可能性は高いか。
［スコア］
エジプト 1-1 イラン
［得点者］
エジプト
マフムード・サベル（5）
イラン
ラミン・レザイーアン（14）
［ポゼッション］
エジプト：56%
イラン：37%
中立：7%
［シュート数］
エジプト：15本
イラン：13本
［枠内シュート］
エジプト：3本
イラン：4本
［イエローカード］
エジプト
マフムード・サベル
ヤセル・イブラヒム
モハナド・ラシーン
イラン
ホセイン・カナーニ
アリ・ネマティ
サイード・エザトラヒ
ショジャー・ハリルザデー
［レッドカード］
なし
エジプト
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：ホッサム・ハッサン
GK
モスタファ・ショベイル（アル・アハリ）
DF
モハメド・ハニー（アル・アハリ）
ラーミー・ラビーア（アル・アイン）
モハメド・アブデルモネイム（ニース）
アフメド・ファトゥー（ザマレク）
MF
モハナド・ラシーン（ピラミッズ）
マフムード・サベル（ZED）
エマム・アシュール（アル・アハリ）
モハメド・サラー（リヴァプール）
トレゼゲ（アル・アハリ）
FW
モスタファ・ズィーコ（ピラミッズ）
交代出場
14分 モハメド・アブデルモネイム→ヤセル・イブラヒム（アル・アハリ）
HT エマム・アシュール→オマル・マルムシュ（マンチェスター・シティ）
HT マフムード・サベル→マルワン・アティア（アル・アハリ）
57分 モハメド・サラー→アーメド・サイード・ジゾ（アル・アハリ）
76分 モスタファ・ズィーコ→ハムザ・アブデルカリム（バルセロナB）
イラン
フォーメーション：［5-4-1］
監督：アミール・ガレノエイ
GK
アリレザ・ベイランヴァンド（トラクター）
DF
ラミン・レザイーアン（フーラード）
ホセイン・カナーニ（ペルセポリス）
ショジャー・ハリルザデー（トラクター）
アリ・ネマティ（フーラード）
ミラド・モハマディ（ペルセポリス）
MF
サマン・ゴドス（カルバ）
モハマンド・ゴルバニ（アル・ワフダ）
サイード・エザトラヒ（アル・アハリ）
モハマド・モヘビ（ロストフ）
FW
メフディ・タレミ（オリンピアコス）
交代出場
HT ホセイン・カナーニ→サレー・ハルダニ（エステグラル）
67分 サマン・ゴドス→シャフリヤール・モガンロウ（カルバ）
90+4分 モハマド・モヘビ→アリレザ・ジャハンバフシュ（デンデル）