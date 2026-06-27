MATCH 63 グループG第3戦



2026年6月27日 12:00キックオフ（会場：シアトルスタジアム）



エジプト 1-1 イラン



1強と見られたベルギー代表の大苦戦により、混戦模様となっているグループG。運命が決まる最終節では、エジプト代表とイラン代表が相見えた。



ここまで1勝1分と、グループGの首位に立つエジプト。他グループの結果により、この試合に敗れて3位まで順位を落としたとしても、勝ち点を「4」まで積み上げているため、すでにGL突破は確定している（勝ち点3でGLを終えた3位の国がすでに4カ国あるため）。対して、ここまで2分で2位のイランは、勝てば問答無用で自力突破が決まる。一方で、この試合に敗れるとGL敗退が確定する。そのため、引き分け以上で試合を終えたい。





エジプトボールでキックオフされた試合は、開始からわずか5分でスコアが動く。エジプトは、最終ラインのラーミー・ラビーアが浮き球のボールをゴール前へ送ると、モスタファ・ズィーコが胸で落とし、モハメド・サラーがゴールを狙う。一度はGKにセーブされたものの、この一戦で今大会初出場を果たしていたマフムード・サベルが押し込んだ。エジプトに先制点を許したイランだが、こちらにもすぐさまチャンスが訪れる。9分、最前線で相手にプレッシャーをかけるメフディ・タレミが、ボールを奪おうとした際にPA内で倒され、PKを獲得。これをエースのタレミ自らがキッカーを務める。ゴール右を目掛けて放ったシュートは、タイミング、コースともにやや甘く、エジプトの守護神モスタファ・ショベイルに阻止されてしまった。タレミは今大会いまだノーゴールと、苦しい時間が続く。しかし、そんな苦境に陥るエースを救って見せたのが、苦楽をともにしてきた仲間たち。イランは14分、相手のクリアしきれなかったボールをモハマド・モヘビがPA内左で拾い、中へ折り返す。このボールを受けたミラド・モハマディは、巧みな切り返しで相手をかわし、右足を振り抜く。強烈なシュートがエジプトゴールを襲うが、これはGKが必死に左手を伸ばしてセーブ。ただ、こぼれ球に素早く反応していたラミン・レザイーアンが、角度のないところからGKの左肩上を抜くシュートでネットに突き刺した。PKの失敗により嫌な流れになりそうではあったが、すぐさまそれを帳消しにする貴重な同点ゴールを奪ってみせたのだ。試合が振り出しに戻って以降は、エジプトがボールを握る中で、両チームが一進一退の攻防を繰り広げる。しかし、ともに最後のところはやらせず、1-1のまま試合を折り返すこととなった。後半に入っても、お互いに攻めの姿勢は見せるものの、最後のところのアイデアや決定力に欠け、なかなか均衡を崩すことができない。ほとんどシュートを枠に飛ばさせていないことから、両チームの守備陣が集中力を切らさず、しっかり守っているとも言えるかもしれない。試合終了間際にイランが攻勢を強める。89分には、この日初めて得たCKのチャンスからヘディングシュートがクロスバーに直撃。さらに後半ATには、セットプレイの流れからネットを揺らしたが、VARによりオフサイドの判定で認められない。その後も猛攻を仕掛けたが、勝ち越しゴールを奪うには至らず、エジプトとイランの一戦は1-1のドローで試合終了のホイッスルを迎えた。この結果、エジプトは同時刻に行われていた試合でベルギーが大勝したため、2位で決勝トーナメントへ。イランは3位フィニッシュとなり、初の決勝トーナメント進出の夢は明日のGL最終日の結果に委ねられることとなった。ただ、3分となったイラン（勝ち点3、得失点差0）は、グループA3位の韓国（勝ち点3、得失点差−1）、グループC3位のスコットランド（勝ち点3、得失点差−3）、グループH3位のウルグアイ（勝ち点2）をすでに上回っている。各グループ3位の12カ国中、4カ国のみがGL敗退となることを考えると、GLを突破する可能性は高いか。［スコア］エジプト 1-1 イラン［得点者］エジプトマフムード・サベル（5）イランラミン・レザイーアン（14）［ポゼッション］エジプト：56%イラン：37%中立：7%［シュート数］エジプト：15本イラン：13本［枠内シュート］エジプト：3本イラン：4本［イエローカード］エジプトマフムード・サベルヤセル・イブラヒムモハナド・ラシーンイランホセイン・カナーニアリ・ネマティサイード・エザトラヒショジャー・ハリルザデー［レッドカード］なしエジプトフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ホッサム・ハッサンGKモスタファ・ショベイル（アル・アハリ）DFモハメド・ハニー（アル・アハリ）ラーミー・ラビーア（アル・アイン）モハメド・アブデルモネイム（ニース）アフメド・ファトゥー（ザマレク）MFモハナド・ラシーン（ピラミッズ）マフムード・サベル（ZED）エマム・アシュール（アル・アハリ）モハメド・サラー（リヴァプール）トレゼゲ（アル・アハリ）FWモスタファ・ズィーコ（ピラミッズ）交代出場14分 モハメド・アブデルモネイム→ヤセル・イブラヒム（アル・アハリ）HT エマム・アシュール→オマル・マルムシュ（マンチェスター・シティ）HT マフムード・サベル→マルワン・アティア（アル・アハリ）57分 モハメド・サラー→アーメド・サイード・ジゾ（アル・アハリ）76分 モスタファ・ズィーコ→ハムザ・アブデルカリム（バルセロナB）イランフォーメーション：［5-4-1］監督：アミール・ガレノエイGKアリレザ・ベイランヴァンド（トラクター）DFラミン・レザイーアン（フーラード）ホセイン・カナーニ（ペルセポリス）ショジャー・ハリルザデー（トラクター）アリ・ネマティ（フーラード）ミラド・モハマディ（ペルセポリス）MFサマン・ゴドス（カルバ）モハマンド・ゴルバニ（アル・ワフダ）サイード・エザトラヒ（アル・アハリ）モハマド・モヘビ（ロストフ）FWメフディ・タレミ（オリンピアコス）交代出場HT ホセイン・カナーニ→サレー・ハルダニ（エステグラル）67分 サマン・ゴドス→シャフリヤール・モガンロウ（カルバ）90+4分 モハマド・モヘビ→アリレザ・ジャハンバフシュ（デンデル）