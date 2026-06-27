［W杯マッチ64］シュート数30本超えのベルギーはようやく目覚めたか デ・ブライネ、トロサール、ルカクら“中心選手”が躍動、大逆転首位通過で決勝Tへ
MATCH 64 グループG第3戦
2026年6月27日 12:00キックオフ（会場：BCプレイス・バンクーバー）
ニュージーランド 1-5 ベルギー
グループGは第3戦まで4チームに決勝トーナメント進出の可能性が残る大混戦になったなか、3位ベルギーと4位ニュージーランドが激突した。ベルギーはグループ一強と思われていたが、ここまでまさかの2引き分け。現状最も期待に応えられていないチームに。一方ニュージーランドは1分1敗と苦しい状況ではあるものの、ベルギーに勝利すれば、決勝トーナメント進出の可能性を残すなかで最終戦に挑む。
そんななか、19分カウンターからボールを持ち運ぶデ・ブライネがPA内のトロサールへパスを送ると、トロサールのシュートがニュージランドDFの手に当たり、ベルギーがPKを獲得。かと思われたが、オンフィールドレビューの結果この判定は取り消しに。ニュージーランドは救われる形になった。
しかし、27分ついに試合が動く。CKを獲得したベルギーはニュージーランドDFに当たったボールをトロサールが素早く反応しゴール。ベルギーが待望の先制点をマークした。先制許したニュージランドはサイドからウッドへのクロスでゴールを狙いに行くが、なかなか決定機を作らせてもらえない。すると42分トロサールのスルーパスに抜け出したデ・ケテラエルに決定機が来るも左足のシュートはクロコンベがナイスセーブで防ぐ。
後半に入って最初のチャンスをものにしたのはベルギー。49分デ・ブライネのパスをPA内で受けると、切り返しからシュート。最初のシュートは味方に当たってしまうも、その跳ね返りを冷静に沈めてゴール。GS突破に向けて勝利が必要なベルギーが大きな追加点をマークした。2点を追いかけるニュージーランドは54分ジャストがPA付近から左足でシュートを狙うが、クルトワのビッグセーブに阻まれてしまう。
試合を終わらせにかかるベルギーはドクに代わって入ったマティアス・フェルナンデスの左サイドから攻撃を展開し3点目を狙いに行く。すると66分デ・ブライネがボックス付近から左足振り抜きゴール。試合を決定づける得点をチームの柱が決めた。
次を見据えてデ・ブライネとトロサールを下げたベルギーだが、強度は落とさず。冷静にボールを回しながら時間を進める。一矢報いたいニュージーランドは84分、CKのこぼれ球に反応したジャストが豪快なボレーシュートを決め、点差を2点に縮める。
しかし85分、右サイドのラスキンのクロスに最後はルカク。コンディションが心配されたストライカーにようやく得点が生まれ、ベルギーとしては嬉しい展開に。リードを再び広げたベルギーはさらに後半ATサレマーカーズがダメ押しゴール。
最初の2戦こそ苦戦を強いられたが、攻撃陣爆発のベルギーが大量5ゴールでニュージーランドを撃破。エジプト対イランは引き分けに終わったため、最終的にベルギーが逆転で首位に、決勝トーナメント進出を決めた。
［スコア］
ニュージーランド 1-5 ベルギー
［得点者］
ニュージーランド
ベルギー
レアンドロ・トロサール（28,50）
ケビン・デ・ブライネ（66）
ロメル・ルカク（86）
アレクシス・サレマーカーズ（90+4）
［ポゼッション］
ニュージーランド 39%
ベルギー 47%
中立 14%
［シュート数］
ニュージーランド：6本
ベルギー：34本
［枠内シュート］
ニュージーランド：2本
ベルギー：9本
［イエローカード］
ニュージーランド
マルコ・スタメニッチ
エライジャ・ジャスト
ベルギー
［レッドカード］
ニュージーランド
ベルギー
ニュージーランド
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：ダレン・ベズリー
GK
マックス・クロコンベ（ミルウォール）
DF
ティム・バイン（ウェリントン・フェニックス）
フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ）
タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト）
リベラト・カカーチェ（レクサム）
MF
ジョー・ベル（ヴァイキング）
マルコ・スタメニッチ（スウォンジー・シティ）
サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）
エライジャ・ジャスト（マザーウェル）
ライアン・トーマス（ズウォレ）
FW
クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト）
交代出場
46分 サープリート・シン→ジェシー・ランドール（オークランドFC）
46分 ライアン・トーマス→ベン・オールド（サンテティエンヌ）
63分 ジョー・ベル→カラム・マコーワット（シルケボー）
63分 ティム・バイン→マイケル・ボクスオール（ミネソタ・ユナイテッド）
78分 リベラト・カカーチェ→フランシス・デ・フリース（オークランドFC）
ベルギー
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：リュディ・ガルシア
GK
ティボー・クルトワ（レアル・マドリード）
DF
ティモシー・カスターニュ（フラム）
ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルージュ）
アルトゥール・テアテ（フランクフルト）
マキシム・デ・カイペル（ブライトン）
MF
ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ）
ハンス・バナケン（クラブ・ブルージュ）
ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）
ケビン・デ・ブライネ（ナポリ）
レアンドロ・トロサール（アーセナル）
FW
シャルル・デ・ケテラエル（アタランタ）
交代出場
55分 ジェレミー・ドク→マティアス・フェルナンデス（リール）
70分 ケビン・デ・ブライネ→アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ）
70分レアンドロ・トロサール→アレクシス・サレマーカーズ（ACミラン）
84分 シャルル・デ・ケテラエル→ロメル・ルカク（ナポリ）
84分 ユーリ・ティーレマンス→ニコラス・ラスキン（レンジャーズ）
なんとも美しい...— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 27, 2026
デ・ブライネの左足が炸裂
#FIFAワールドカップ グループG
ニュージーランド×ベルギー
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