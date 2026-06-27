MATCH 64 グループG第3戦



2026年6月27日 12:00キックオフ（会場：BCプレイス・バンクーバー）



ニュージーランド 1-5 ベルギー



グループGは第3戦まで4チームに決勝トーナメント進出の可能性が残る大混戦になったなか、3位ベルギーと4位ニュージーランドが激突した。ベルギーはグループ一強と思われていたが、ここまでまさかの2引き分け。現状最も期待に応えられていないチームに。一方ニュージーランドは1分1敗と苦しい状況ではあるものの、ベルギーに勝利すれば、決勝トーナメント進出の可能性を残すなかで最終戦に挑む。





立ち上がりから積極的に仕掛けるのはベルギー。すると、10分左サイドの崩しから最後はトロサールが左足を振り抜くもこれはポストに直撃、ボールを握るベルギーに最初の決定機が訪れた。一方のニュージーランドは押し込まれる時間が長く、自陣での戦いが続く。そんななか、19分カウンターからボールを持ち運ぶデ・ブライネがPA内のトロサールへパスを送ると、トロサールのシュートがニュージランドDFの手に当たり、ベルギーがPKを獲得。かと思われたが、オンフィールドレビューの結果この判定は取り消しに。ニュージーランドは救われる形になった。しかし、27分ついに試合が動く。CKを獲得したベルギーはニュージーランドDFに当たったボールをトロサールが素早く反応しゴール。ベルギーが待望の先制点をマークした。先制許したニュージランドはサイドからウッドへのクロスでゴールを狙いに行くが、なかなか決定機を作らせてもらえない。すると42分トロサールのスルーパスに抜け出したデ・ケテラエルに決定機が来るも左足のシュートはクロコンベがナイスセーブで防ぐ。後半に入って最初のチャンスをものにしたのはベルギー。49分デ・ブライネのパスをPA内で受けると、切り返しからシュート。最初のシュートは味方に当たってしまうも、その跳ね返りを冷静に沈めてゴール。GS突破に向けて勝利が必要なベルギーが大きな追加点をマークした。2点を追いかけるニュージーランドは54分ジャストがPA付近から左足でシュートを狙うが、クルトワのビッグセーブに阻まれてしまう。試合を終わらせにかかるベルギーはドクに代わって入ったマティアス・フェルナンデスの左サイドから攻撃を展開し3点目を狙いに行く。すると66分デ・ブライネがボックス付近から左足振り抜きゴール。試合を決定づける得点をチームの柱が決めた。次を見据えてデ・ブライネとトロサールを下げたベルギーだが、強度は落とさず。冷静にボールを回しながら時間を進める。一矢報いたいニュージーランドは84分、CKのこぼれ球に反応したジャストが豪快なボレーシュートを決め、点差を2点に縮める。しかし85分、右サイドのラスキンのクロスに最後はルカク。コンディションが心配されたストライカーにようやく得点が生まれ、ベルギーとしては嬉しい展開に。リードを再び広げたベルギーはさらに後半ATサレマーカーズがダメ押しゴール。最初の2戦こそ苦戦を強いられたが、攻撃陣爆発のベルギーが大量5ゴールでニュージーランドを撃破。エジプト対イランは引き分けに終わったため、最終的にベルギーが逆転で首位に、決勝トーナメント進出を決めた。［スコア］ニュージーランド 1-5 ベルギー［得点者］ニュージーランドベルギーレアンドロ・トロサール（28,50）ケビン・デ・ブライネ（66）ロメル・ルカク（86）アレクシス・サレマーカーズ（90+4）［ポゼッション］ニュージーランド 39%ベルギー 47%中立 14%［シュート数］ニュージーランド：6本ベルギー：34本［枠内シュート］ニュージーランド：2本ベルギー：9本［イエローカード］ニュージーランドマルコ・スタメニッチエライジャ・ジャストベルギー［レッドカード］ニュージーランドベルギーニュージーランドフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ダレン・ベズリーGKマックス・クロコンベ（ミルウォール）DFティム・バイン（ウェリントン・フェニックス）フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ）タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト）リベラト・カカーチェ（レクサム）MFジョー・ベル（ヴァイキング）マルコ・スタメニッチ（スウォンジー・シティ）サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）エライジャ・ジャスト（マザーウェル）ライアン・トーマス（ズウォレ）FWクリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト）交代出場46分 サープリート・シン→ジェシー・ランドール（オークランドFC）46分 ライアン・トーマス→ベン・オールド（サンテティエンヌ）63分 ジョー・ベル→カラム・マコーワット（シルケボー）63分 ティム・バイン→マイケル・ボクスオール（ミネソタ・ユナイテッド）78分 リベラト・カカーチェ→フランシス・デ・フリース（オークランドFC）ベルギーフォーメーション：［4-2-3-1］監督：リュディ・ガルシアGKティボー・クルトワ（レアル・マドリード）DFティモシー・カスターニュ（フラム）ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルージュ）アルトゥール・テアテ（フランクフルト）マキシム・デ・カイペル（ブライトン）MFユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ）ハンス・バナケン（クラブ・ブルージュ）ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）ケビン・デ・ブライネ（ナポリ）レアンドロ・トロサール（アーセナル）FWシャルル・デ・ケテラエル（アタランタ）交代出場55分 ジェレミー・ドク→マティアス・フェルナンデス（リール）70分 ケビン・デ・ブライネ→アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ）70分レアンドロ・トロサール→アレクシス・サレマーカーズ（ACミラン）84分 シャルル・デ・ケテラエル→ロメル・ルカク（ナポリ）84分 ユーリ・ティーレマンス→ニコラス・ラスキン（レンジャーズ）