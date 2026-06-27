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気象台は、27日午後2時46分に、レベル４土砂災害危険警報を市原市、一宮町に発表しました。

千葉県では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■千葉市
●レベル２土砂災害注意報

■銚子市
●レベル４土砂災害危険警報

■市川市
●レベル２土砂災害注意報

■船橋市
●レベル２土砂災害注意報

■館山市
●レベル４土砂災害危険警報

■木更津市
●レベル３土砂災害警報

■松戸市
●レベル２土砂災害注意報

■野田市
●レベル２土砂災害注意報

■茂原市
●レベル３土砂災害警報

■成田市
●レベル２土砂災害注意報

■佐倉市
●レベル２土砂災害注意報

■東金市
●レベル２土砂災害注意報

■旭市
●レベル２土砂災害注意報

■習志野市
●レベル２土砂災害注意報

■柏市
●レベル２土砂災害注意報

■勝浦市
●レベル４土砂災害危険警報

■市原市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■流山市
●レベル２土砂災害注意報

■八千代市
●レベル２土砂災害注意報

■我孫子市
●レベル２土砂災害注意報

■鴨川市
●レベル４土砂災害危険警報

■鎌ケ谷市
●レベル２土砂災害注意報

■君津市
●レベル４土砂災害危険警報

■富津市
●レベル４土砂災害危険警報

■浦安市
●レベル２土砂災害注意報

■四街道市
●レベル２土砂災害注意報

■袖ケ浦市
●レベル３土砂災害警報

■八街市
●レベル２土砂災害注意報

■印西市
●レベル２土砂災害注意報

■白井市
●レベル２土砂災害注意報

■富里市
●レベル２土砂災害注意報

■南房総市
●レベル４土砂災害危険警報

■匝瑳市
●レベル２土砂災害注意報

■香取市
●レベル２土砂災害注意報

■山武市
●レベル２土砂災害注意報

■いすみ市
●レベル４土砂災害危険警報

■大網白里市
●レベル２土砂災害注意報

■酒々井町
●レベル２土砂災害注意報

■栄町
●レベル２土砂災害注意報

■神崎町
●レベル２土砂災害注意報

■多古町
●レベル２土砂災害注意報

■東庄町
●レベル２土砂災害注意報

■九十九里町
●レベル２土砂災害注意報

■芝山町
●レベル２土砂災害注意報

■横芝光町
●レベル２土砂災害注意報

■一宮町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■睦沢町
●レベル４土砂災害危険警報

■長生村
●レベル２土砂災害注意報

■白子町
●レベル２土砂災害注意報

■長柄町
●レベル２土砂災害注意報

■長南町
●レベル４土砂災害危険警報

■大多喜町
●レベル４土砂災害危険警報

■御宿町
●レベル４土砂災害危険警報

■鋸南町
●レベル４土砂災害危険警報