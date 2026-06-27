映画「おかえりの湯」の公開初日舞台あいさつが27日、都内劇場で行われた。主演の風間トオル（63）をはじめ、星乃夢奈（21）、石垣佑磨（43）、ハニトラ梅木（42）、田中要次（62）、嶋大輔（62）、さとう珠緒（53）、川瀬莉子（29）、入来茉里（36）、水瀬紗彩那（23）、友貴、ビートきよし（76）、夏目大一郎監督（49）、主題歌担当アーティストおだともあき（30）、挿入歌アーティスト感情麻酔室のAoi、Komo、Marina、Karenの総勢18人が登壇して盛大に開かれた。

実際に東京・巣鴨にある温泉施設「東京染井温泉SAKURA」を舞台にした物語。温泉の支配人役の風間は「（ビート）きよし師匠が落語の師匠（役）で、落語を習っているという設定だったので、現場にいる時にずっと、頭の中にずっと落語が流れていたんですよね。どうせなら全部覚えたいなと思って、最初から最後まで丸暗記と思ってやっていたので、ぜひ、その部分も見ていただきたいなと思います」と、撮影裏話を明かした。

きよしは「見ての通り、いい加減な落語家の師匠です。自分にぴったんこな役だなと思ってます」と話し、笑顔を見せた。最後の写真撮影では降壇していた歌手の計5人を含め、他の17人もの登壇者、満席の観客から拍手を浴びて、うれしそうにしていた。