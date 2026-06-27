超特急シューヤ、好みがシンクロしているメンバーとは「リングが結構かぶる」
【モデルプレス＝2026/06/27】超特急のカイ（小笠原海）とシューヤ（志村秀哉）が26日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。シューヤが、“シンクロ”するメンバーを明かした。
【写真】超特急、好みがシンクロするメンバー
この日の番組では、メンバーや家族とシンクロすることがあるか尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。シューヤは「タクちゃんと俺とマサが今クロム好きで結構ハマってる」と、タクヤ（草川拓弥）とマサヒロ（森次政裕）の3人で同じアクセサリーブランドを愛用していると語り、「欲しくなるものが結構一緒」と明かした。タクヤとは「リングが結構かぶるんだよ…シンクロすることめっちゃ多い」といい、よく一緒に買い物に行くというマサヒロについては「パンツを俺と素材違いで欲しくなって買ってたり」とマサヒロとタクヤとはいろいろなものがシンクロしてしまうと口にした。
そんなシューヤたちについて、カイは「欲しいものの会話する時って、気づいてないかもしれないけどすごい声大きい」と日頃から思っていたことを告白し「『それ俺も欲しいと思ってた！』みたいな話をよくしてるなという印象はあります」と、カイのほうまでシューヤ、タクヤ、マサヒロのシンクロ具合が日常の中で伝わっていると口に。シューヤは「めっちゃする」と納得の様子で、3人で好きなものについて話せることが「すごい楽しい」と嬉しそうに語っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆超特急シューヤ、シンクロするメンバーとは
この日の番組では、メンバーや家族とシンクロすることがあるか尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。シューヤは「タクちゃんと俺とマサが今クロム好きで結構ハマってる」と、タクヤ（草川拓弥）とマサヒロ（森次政裕）の3人で同じアクセサリーブランドを愛用していると語り、「欲しくなるものが結構一緒」と明かした。タクヤとは「リングが結構かぶるんだよ…シンクロすることめっちゃ多い」といい、よく一緒に買い物に行くというマサヒロについては「パンツを俺と素材違いで欲しくなって買ってたり」とマサヒロとタクヤとはいろいろなものがシンクロしてしまうと口にした。
◆超特急シューヤ、シンクロトークが「すごい楽しい」
そんなシューヤたちについて、カイは「欲しいものの会話する時って、気づいてないかもしれないけどすごい声大きい」と日頃から思っていたことを告白し「『それ俺も欲しいと思ってた！』みたいな話をよくしてるなという印象はあります」と、カイのほうまでシューヤ、タクヤ、マサヒロのシンクロ具合が日常の中で伝わっていると口に。シューヤは「めっちゃする」と納得の様子で、3人で好きなものについて話せることが「すごい楽しい」と嬉しそうに語っていた。（modelpress編集部）
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