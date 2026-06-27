筧美和子、第1子を抱っこする夫の姿公開「イケメン」「ハーフなの初めて知った」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】女優の筧美和子が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。第1子を抱っこする夫の姿を公開した。
【写真】32歳女優「イケメン」第1子を抱っこする夫の姿公開
筧は「国際結婚なのですか？」という質問に「国際結婚なのかな…？夫はハーフです」と日本とアメリカの国旗の絵文字をつけて回答し、子どもの顔を肩に乗せて抱っこしている夫の後ろ姿を公開。ひげを生やした夫の横顔がチラリと見えている。
この投稿に、ファンからは「ハーフなの初めて知った」「旦那様イケメン」「スタイル良くて素敵な旦那様」「頭がちょこんと乗ってて可愛い」「素敵な親子ショット」「おしゃれすぎる」などの声が上がっている。
筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】32歳女優「イケメン」第1子を抱っこする夫の姿公開
◆筧美和子、第1子を抱っこする夫公開
筧は「国際結婚なのですか？」という質問に「国際結婚なのかな…？夫はハーフです」と日本とアメリカの国旗の絵文字をつけて回答し、子どもの顔を肩に乗せて抱っこしている夫の後ろ姿を公開。ひげを生やした夫の横顔がチラリと見えている。
◆筧美和子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ハーフなの初めて知った」「旦那様イケメン」「スタイル良くて素敵な旦那様」「頭がちょこんと乗ってて可愛い」「素敵な親子ショット」「おしゃれすぎる」などの声が上がっている。
筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
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