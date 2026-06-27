お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が26日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。子育て中に直面する切実な“移動問題”を明かした。

番組内で、せいやは運転免許証を2017年に“返納済み”だと明かした。その理由について「更新に行かないといけない時期で。でも、その頃は毎日M-1のことを考えて、M-1のために動いていた時期。事故ったりしたら漫才できなくなるかもしれない、ということで“失効させた”」と強調。これに粗品は「自分で期限内に手続きに行くのが返納。怠けて行かなかっただけじゃん？」とツッコミを入れた。

それでも、せいやは「その判断で良かったと思う。絶対事故っていたと思う」と回想。一方で、子育て中の身として不便を感じることもあるという。

2歳の長男を抱いたまま遠くまで散歩するというせいや。「行きは楽しいからどんどん歩いて行くけど、腕がパンパンになる。しんどすぎて帰りはタクシー。ああいう時に車を持っていたら」と、免許なし“パパ生活”ならではの悩みを吐露した。

せいやは2023年9月22日深夜放送の同番組で結婚を発表。同年12月に第1子男児、2026年5月には第2子女児が誕生したことを報告している。