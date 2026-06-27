漫才コンビ「ハイヒール」モモコ（62）が27日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）に出演。日本時間15日に行われた、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のグループFの初戦「日本−オランダ」の一戦を現地観戦したことについて語った。

経緯について、モモコは、「たまたま知り合いの方が、15人で見られる席を持ってるっていうことで、『私も行きたい！』って言って。交通費とホテル代は自分で、その席は座らせていただいたんで。ちょっと行ってきました」と報告。

その知り合いが持っていたのは「部屋は15人で1000万円っていう。食べ放題、飲み放題で。そういうのを買う社長が世の中にいらっしゃるねんなって、私も初めて知ってんけど、おかげさまで行かせていただきました」と高額の観戦ルームだったことを明かした。

トミーズ雅（66）が「1000万円をポンと出せる社長ってどんな人？」と聞くと、「東京の方やねんけどね。スポーツが好きで、サッカーが好きで、いろんなことのスポンサーもやってはるみたいな方で。その人たちが行くところが空いてるってことで、行かせていただいた」と説明。

お土産に買ったという、試合当日限定で販売された、日本とオランダの国名をあしらったマフラータオルも披露し、「44ドル99（セント）やから、だいたい7300円ぐらい。全部高かったから、でもこれはやっぱり買おうかなって」と話す。

自腹を切った交通費と宿泊費については、「飛行機もホテルもめちゃくちゃ高かったよ。エコノミーでもエグい値段やったで、往復。エコノミーで65万。1人で行かなあかんかったから直行便にしたけど」と回顧し、「ホテルは高いからエアビー（Airbnb）にしたからね」と民泊を利用したことも明かした。

また、観客席の雰囲気については、「みんな優しかった。とにかく日本人に優しかったし、みんながニコニコしてる感じ。同点やったし、どっちも恨みもないし、『よかったね』『ナイスゲーム！グッドゲーム！』って感じで、みんな仲良しな感じで」と友好的に楽しんだことを振り返っていた。