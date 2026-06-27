老後資金不足やインフレを背景に、「資産形成」の必要性は誰もが認めるところだ。とはいえ、投資でいくら「円」を増やしても、実質的な価値が目減りしてしまってはその意味がない――。本記事では、小原正徳氏の著書『世界の超富裕層がしている 「最初の1億円」の作り方』（KADOKAWA）より、日本と米国が抱える巨額の政府債務の現実と迫り来る最悪のシナリオ、そしてそれに備えるための「2つの代替資産」について解説する。

〈年収300万円から“億り人”になるための「資産爆増5段ギア」〉

1速ギア：「汗」……給料以外で「最初の1円」を稼ぐ

2速ギア：「知恵」……経験とアイデアで手元の現金を増やす

3速ギア：「時間」……全自動で年間1000万円を生み続ける仕組みをつくる

4速ギア：「仲間」……“信用の総量”で1億円超を稼ぎ「富裕層」になる

5速ギア：「自由」……資本家となり、「超富裕層」へ

少子高齢化、財政危機…日本の”不可逆”な潮流にどう立ち向かうか

今、あなたが向き合うべき、最も重要な日本の「事実」を2つ提示しよう。それは、「人口動態（少子高齢化）」と「政府の財政状況」という、誰にも逆らうことのできない、巨大な潮流だ。この2つの潮流に対し、資本家が取るべき戦略は、明確である。

戦略1．【防衛】「円」への依存度を下げ、海外の成長資産へ分散する

日本の人口が減少し、経済成長が停滞する一方で、政府の借金は増え続けている。これが、長期的に「円」の価値を毀損させるリスクを高めていることは、もはや疑いようのない事実だ。

だからこそ、資本家は自国通貨である円だけに資産を集中させること自体が最大のリスクだと考える。彼らの防衛策は、円資産への依存度を下げ、株式や不動産といった海外の成長資産へ、積極的に資金を分散させることだ。これは、沈みゆく船から、より安全で大きな船へと、静かに乗り換える行為に外ならない。

戦略2．【攻撃】逆境を逆手に、次なるビジネスチャンスへ投資する

一方で、資本家は、このマクロな逆境を、単なるリスクとしてだけでなく、新たな利益の源泉、すなわち「黄金の羽根」が生まれる場所として捉える。

◎高齢化社会と労働力不足

これは、高齢者向け医療・介護サービスや、労働力不足を補うための自動化・AI技術といった分野に、構造的な需要が生まれることを意味する。

◎将来への不安

財政不安や社会保障への不信感が高まる社会では、「安心」を求める人々が増える。資産防衛コンサルティング、海外移住サポート、高度医療サービスなど、人々の「不安」を解消するビジネスに、巨大なチャンスが生まれる。

5速ギアのプレイヤーは、ただ日本の未来を憂えているだけではない。その構造変化の歪みの中に、次なる巨大な「価値のズレ」を見つけ出し、そこに自らの資本を投下するのだ。

では、この思考法に基づき、今、我々が取るべき、最も重要で具体的な「防衛」のアクションとは何か？ それが、次節で語る「法定通貨からの戦略的代替」なのである。

ドルや円の価値は、凄まじい勢いで低下している

5速ギアの思考OSをインストールしたあなたが、最後に手に入れるべきは、究極の「守り」の戦略だ。これまで築き上げてきた、あなたの血と汗の結晶である資産を、これから訪れるであろう、いかなる時代の荒波からも守り抜くための、絶対的な方舟である。

なぜ、そんなものが必要なのか？ それは、私たちが日常的に使い、そして無条件に信じているドルや円といった「法定通貨」そのものが、もはや安全な港ではないからだ。

その根源的な理由は、中央銀行による過剰な通貨供給によって、その価値が、私たちの気づかぬうちに、凄まじい勢いで下落（希薄化）しているからである。「終わらない金融緩和」が行き着いた、必然的な帰結だ。2008年のリーマンショックを境に、世界の中央銀行は「通貨を大量に刷る」という禁断のスイッチを押してしまった。経済を支えるという大義名分のもと、アメリカも、そして日本も、市場にお金を供給し続けたのだ。

その結果、この10数年で、日米ともに通貨供給量（マネタリーベース）は実に6倍以上にまで膨れ上がっている。市中に流通するマネーの総量（M2）も、リーマンショック前の2008年と比較して、2021年時点で米国では約3倍に、日本でも約1.6倍に膨張した。

この「異次元」の通貨膨張が、投資家たちのマネーを「現金」から「資産」へと押し出した。行き場を失った膨大な余剰資金は、結果として株式や不動産といった「資産」の世界へと猛烈な勢いで流れ込み、凄まじい資産インフレを引き起こしたのだ。

「プラザ合意」の再来か…「ジーニアス法」が示す“最悪の未来”

これが意味する、恐ろしい真実が分かるだろうか。私たちが日常的に感じる物価上昇率以上に、資産の世界では、法定通貨の価値が、暴落しているのである。例えば、金の価格を基準に見れば、21世紀に入ってから、日本円の価値は10分の1になったとさえ言える。

そして今、アメリカはその最終手段に打って出ようとしている。それが、2025年7月に可決された、「ジーニアス法（GENIUS Act）」だ。

この法律の本質は、驚くほどシンプルだ。それは、民間金融機関が米国債を担保に、ドルと連動する新たなデジタル通貨（ステーブルコイン）を発行することを許可するというものだ。

これが何を意味するか、分かるだろうか？ 買い手のつかない米国債を金融機関が引き受け、それを裏付けとしてステーブルコインを発行すれば、本来は動かないはずの債務が、決済に使える流動性を持って市場に溢れ出す。これは、民間を介した事実上の「政府債務の現金化（マネタイゼーション）」に外ならない。

このドル増刷がもたらす未来。それは、1985年にドルを強制的に切り下げた「プラザ合意」の再来だ。2026年から2027年にかけて、世界は協調的な、あるいは強制的なドル切り下げの時代に突入する可能性が極めて高い。

「ステーブルコイン」は円増刷の“裏口”に過ぎない

日本もまた、全く同じ道を、すでに歩み始めているのだ。

2023年6月、日本では改正資金決済法が施行され、世界に先駆けて、銀行や信託銀行などがステーブルコインを発行するための法整備が整った。そして、国内の大手金融機関が、次々と円建てステーブルコインの発行計画を発表している。

実際に2025年8月、JPYC株式会社が金融庁から資金移動業者として正式に登録を受け、今秋にも国内初の円建てステーブルコイン「JPYC」の発行を開始することが決定した。これは理論から実践への大きな転換点である。

さらに、三菱UFJ信託銀行の「Progmat Coin」やみずほ銀行との連携による企業間決済プラットフォームなど、メガバンクによる本格的なステーブルコインが2025年10月に実用化された。表向きは「決済の効率化」や「Web3.0時代への対応」といった言葉が並ぶが、その本質はアメリカのジーニアス法と何ら変わらない。

日本の政府債務は過去最高を更新し続けており、2025年度末時点で1335兆円に達している。GDP比で約2倍という、先進国で群を抜いて悪い財政状況が続いている。

巨額の政府債務を抱え、もはや伝統的な金融政策では立ち行かなくなった国家が、「民間」の名を借りて、新たな通貨発行（＝円の増刷）を行うための、裏口を用意したに過ぎないのだ。2025年はまさに「ステーブルコイン元年」として歴史に刻まれるだろう。理論段階から実践段階へ、そして国家レベルでの本格運用へ、この流れはもはや止められない。

この状況で、あなたの資産のすべてを、法定通貨や法定通貨と何らかの連動をする資産だけで持っているとしたら……？ それは、ゆっくりと沈みゆく船の上で、「まだ大丈夫だ」と自分に言い聞かせているのと同じことだ。貧しくなっていく日本と心中することになりかねないのである。

ゴールドとビットコインが、“億り人”の資産を守る

このドル下落という巨大な波の中で、あなたの資産を守り、むしろ増やすための「方舟」とは何か？ 例えばそれは、以下の2つの代替資産である。

方舟（1）：ゴールド（金）

方舟（2）：ビットコイン

なぜ、この2つなのか？ それは、これらが国や中央銀行の都合で、好き勝手に量を増やせない「発行量が限られた資産」だからだ。その希少性こそが、長期的な価値の保存機能を担保する。

正直に告白すれば、私自身、現在の資産のほとんどは、まだ不動産と円で保有している。なぜなら、不動産投資は事業であり、急な案件に対応するための手元のキャッシュ（現金）が、事業の機動力を高めるからだ。

しかし、法定通貨の価値が下落し続けるという、この不可逆的な潮流を前に、私もまた、戦略の転換を迫られている。今後は、いつでも換金できる流動性の高い形で、ゴールドやビットコインといった代替資産を、ポートフォリオに組み入れることが、5速ギアのプレイヤーにとって必須の戦略となるだろう。

不動産投資でインカムゲインとキャピタルゲインを狙う「攻め」の戦略と、これらの代替資産で資産の絶対価値を保存する「守り」の戦略。その両輪があって初めて、あなたはどんな時代が来ても揺るがない、盤石な資産の城を築くことができるのだ。

小原 正徳

株式会社不動産科学研究所 代表取締役

投資家・事業家／不動産鑑定士／宅地建物取引士