【再販】あのデュオがめじるしアクセサリーになった！ 2026年6月発売、300円の「duolingo めじるしアクセサリー」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「duolingo めじるしアクセサリー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「duolingo めじるしアクセサリー」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
duolingo めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・デュオ
・ちら見デュオ
・ぴえんデュオ
・シワシワデュオ
・わくわくデュオ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「duolingo めじるしアクセサリー」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「duolingo めじるしアクセサリー」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
大人気アプリの「デュオ」が可愛いめじるしに変身！大人気学習アプリ「duolingo（デュオリンゴ）」の公式キャラクター「デュオ」が、実用性抜群のめじるしアクセサリーになって登場しました。約30mmの程よいサイズ感で、日常のさまざまな持ち物に可愛く寄り添ってくれます。2025年9月に発売されて大きな話題を呼んだ大人気商品の再販となるため、前回手に入れられなかったファンにとっても見逃せない待望のチャンスです。
詳細情報▼商品名
duolingo めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・デュオ
・ちら見デュオ
・ぴえんデュオ
・シワシワデュオ
・わくわくデュオ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)