【Ｗ杯Ｇ組・最終順位】ベルギーが大勝で首位確定！ 同勝点で２位がエジプト、イランが３位で、ニュージーランドは最下位で敗退
北中米ワールドカップで現地６月26日に、グループＧ最終節の２試合が行なわれた。
エジプト対イランは、１−１のドロー。ニュージーランド対ベルギーは、ベルギーが５−１で大勝した。
これで最終順位が確定。勝点５でベルギーとエジプトが並び、得失点差でベルギーが１位、エジプトが２位。勝点３のイランが３位で、勝点１のニュージーランドが最下位で敗退が決まった。
グループＧの結果
▼第１節
ベルギー １−１ エジプト
イラン ２−２ ニュージーランド
▼第２節
ベルギー ０−０ イラン
エジプト ３−１ ニュージーランド
▼第３節
エジプト １−１ イラン
ベルギー ５−１ ニュージーランド
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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エジプト対イランは、１−１のドロー。ニュージーランド対ベルギーは、ベルギーが５−１で大勝した。
これで最終順位が確定。勝点５でベルギーとエジプトが並び、得失点差でベルギーが１位、エジプトが２位。勝点３のイランが３位で、勝点１のニュージーランドが最下位で敗退が決まった。
グループＧの結果
▼第１節
ベルギー １−１ エジプト
イラン ２−２ ニュージーランド
▼第２節
ベルギー ０−０ イラン
エジプト ３−１ ニュージーランド
▼第３節
エジプト １−１ イラン
ベルギー ５−１ ニュージーランド
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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