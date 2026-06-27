グループＧの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月26日に、グループＧ最終節の２試合が行なわれた。

　エジプト対イランは、１−１のドロー。ニュージーランド対ベルギーは、ベルギーが５−１で大勝した。

　これで最終順位が確定。勝点５でベルギーとエジプトが並び、得失点差でベルギーが１位、エジプトが２位。勝点３のイランが３位で、勝点１のニュージーランドが最下位で敗退が決まった。
 
グループＧの結果
▼第１節
ベルギー １−１ エジプト
イラン ２−２ ニュージーランド

▼第２節
ベルギー ０−０ イラン
エジプト ３−１ ニュージーランド

▼第３節
エジプト １−１ イラン
ベルギー ５−１ ニュージーランド

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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